Per Baschirotto una giornata di squalifica

Sono tre i calciatori squalificati per una giornata dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in Serie A dopo le partite della quarta giornata. Si tratta di giocatori espulsi nel corso delle rispettive partite, ovvero Federico Baschirotto del Lecce, Luca Caldirola del Monza e Mateusz Wieteska del Cagliari. "Federico Baschirotto per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco". Multe dai 5.000 ai 2.000 euro per Fiorentina, Inter, Milan, Juventus e Torino a causa di comportamenti sanzionabili di vario tipo dei rispettivi tifosi.. Dunque il Lecce dovrà dunque fare a meno di Federico Baschirotto in occasione della partita casalinga contro il Genoa di venerdì prossimo al Via del Mare.