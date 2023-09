L'espulsione di Baschirotto contestata dai social. Bruno Longhi: «Arbitri fuori dal mondo». E Marelli conferma: «Al massimo da giallo»

Federico Baschirotto non era da rosso in Monza-Lecce. I social si schierano con il calciatore giallorosso, espulso per un duro intervento - fuor di dubbio l'irruenza - su Lorenzo Colombo, attaccante biancorosso ed ex Lecce. L'arbitro Marinelli, pur richiamato al Var per rivedere l'episodio, ha confermato il rosso. Ma sui social si scatenano i commenti verso quello che sembra essere un errore. Baschirotto entra in modo duro, ma colpisce il pallone e poi travolge Colombo, per altro probabilmente senza cattiveria e senza stendere il piede "a martello". Ergo: forse sarebbe bastato il giallo.

Su Twitter fioccano i commenti dei tifosi del Lecce ma non solo.

Si contano diversi post anche di tifosi della Roma e del Milan, tanto per citarne alcuni. E l'ex giornalista di Mediaset, Bruno Longhi, interviene in maniera dura.

L’espulsione di #Baschirotto in #Monza-Lecce è la prova provata che molti arbitri e addetti al Var non abbiano la minima idea di cosa sia il calcio giocato. — bruno longhi (@brunolonghi7) September 17, 2023

La moviola su Dazn

«L’espulsione di Baschirotto live mi sembra giusta. Rivisti i replay però mi sono ricreduto - ha detto il commentatore arbitrale di Dazn, Luca Marelli - . Il ginocchio era piegato, era preso il pallone ed il contatto era sul collo del piede. Il Var ha giustamente richiamato Marinelli che ha il diritto di confermare la propria decisione, ma non c’è nessuna leva. Il contatto è successivo, i piedi non sono per terra. La velocità non era eccessiva, sarebbe stato corretto il giallo».