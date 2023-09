Krstovic illude, Colpani lo riprende: per il Lecce un punto d'oro a Monza

Il Lecce contro il Monza per continuare a stupire e per continuare nel sogno di inizio stagione. In Brianza una partita difficile per gli uomini di Roberto D'Aversa. Partita nella partita quella tra Krstovic, attuale numero nove del Lecce con due gol in due partite, e Colombo, l'anno scorso protagonista in giallorosso e autore del rigore della salvezza, proprio a Monza. Corsi e ricorsi, emozioni e ricordi, ma oggi vale tre punti. La partita in diretta sul sito di Quotidiano.

A cura di Giuseppe Andriani

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Caprari; Colombo. All. Palladino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D'Aversa.