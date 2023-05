Baschirotto e la chiamata di Mancini: «Non ho risposto, poi gli ho detto: "Il mister? Quale mister?"». L'aneddoto del difensore

Era a pranzo fuori con il suo procuratore, Federico Baschirotto. Quando Roberto Mancini lo ha chiamato per comunicargli la convocazione in Nazionale non ha neppure risposto. A raccontare l'aneddoto della sua prima chiamata in azzurro (stage a parte), è lo stesso difensore del Lecce, a Cronache di Spogliatoio.

Il racconto di Baschirotto

Dopo la salvezza con il Lecce, giocando a Monza ci siamo fermati a Milano per festeggiare.

Ieri a pranzo avevo fissato con il mio procuratore. Mentre uscivo da un negozio, verso ora di pranzo, sento vibrare il telefono. Guardo ed era un numero che non avevo in rubrica. Mi stavano chiamando in tanti per congratularsi per la permanenza in A, poteva essere pure la Tim… mentre fisso lo schermo, la chiamata finisce. Penso: «Vabbè, se è qualcosa di importante mi richiameranno». Dopo due minuti, sempre lo stesso numero che mi chiama. Rispondo: «Pronto Baschi, sono il mister». Vuoto totale: la voce di Baroni la so riconoscere, la sento ogni giorno! Poteva essere qualche vecchio allenatore che voleva complimentarsi. Gli chiedo: «Mister chi?’. Risponde: «Sono mister Mancini’. Che figura: «Oddio mister… salve… scusi». Mi dice: «Voglio farti i complimenti per la salvezza che avete conquistato e dirti che ti ho convocato per il pre-raduno della Nations League. Vorrei sapere se sei disponibile per venire». Io? Disponibile? Ditemi dove e quando, vado anche a piedi!