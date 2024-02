Bari, esonerato Marino. Caccia al successore: resta viva l'idea Cannavaro, spunta Longo

Pasquale Marino non è più l'allenatore del Bari. Il tecnico è stato sollevato dal club nella mattinata di oggi, dopo due giorni di riflessioni. Adesso è caccia al successore, che probabilmente verrà annunciato entro 24 ore. Resta viva l'ipotesi Fabio Cannavaro, con cui c'è stato un incontro. La freddezza della piazza, però, sembra aver rallentato tutto, tanto che anche su Marino il club aveva preso tempo. A Luigi De Laurentiis convince anche Moreno Longo, ex Frosinone, ma ha un contratto con il Como fino al 2025 e vorrebbe lo stesso trattamento. Questo è un nodo ad oggi importante.

Le alternative

Oltre a Longo e Cannavaro, restano in ballo anche Javorcic e Bisoli, entrambi ex Sudtirol, abituati a lottare per la salvezza in un campionato così complicato.