Ancora oggi sembra difficile credere che “La Traviata” di Verdi, alla prima assoluta della Fenice di Venezia il 6 marzo 1853, fu un fiasco totale: non idonei gli interpreti, poco accettabili il soggetto e l’attualità del contesto. La trama segue infatti fedelmente il romanzo e il dramma di Dumas figlio “La dame aux camélias”, che andò in scena a Parigi il 5 febbraio 1852.

L’opera in assoluto più rappresentata al mondo ritorna al Teatro Politeama Greco per inaugurare il prossimo 18 novembre (con repliche il 19 e 21) la 48ª Stagione Lirica della Provincia di Lecce. “Madama Butterfly” di Puccini, in scena l’1, 2 e 3 dicembre, e “Carmen” di Bizet, in programma il 27 e 29 dicembre, sono gli altri due popolarissimi titoli del cartellone firmato dai direttori artistici Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca.

Via alla campagna abbonamenti

In attesa conoscere dettagliatamente cast e allestimenti parte intanto la campagna abbonamenti con il diritto di prelazione per i vecchi abbonati, che si potrà esercitare al botteghino del teatro domani dalle 17.30 alle 19.30 e dopodomani dalle 10 alle 12. Sabato inizierà invece la vendita dei nuovi abbonamenti (dalle 17.30 alle 19.30) che continuerà domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 19.30. Da lunedì (ore 15.30-17.30) alla campagna abbonamenti si affiancherà la vendita dei singoli biglietti che saranno anche disponibili online (insieme agli abbonamenti) su https://www.politeamagreco.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Era stata la stagione lirica dell’anno scorso a segnare il ritorno della Provincia di Lecce alla guida di uno degli elementi simbolo che hanno caratterizzato per decenni la vita culturale e artistica del Salento, proiettandolo sulla ribalta nazionale. Fatta ovviamente sempre al Politeama Greco, che negli anni ’70 era stato riconosciuto Teatro di Tradizione. Ora questa nuova rassegna con tre titoli molto amati anche dal pubblico leccese e che periodicamente ritornano sul palco del teatro: “Traviata” e “Butterfly” l’ultima volta nel 2017, “Carmen” nel 2019.

La “prima” della “Traviata” al Politeama Greco risale al 1893 quando a cantare fu Carolina Garagnani. Storica l’edizione del 1901 con Gemma Bellincioni, presenza innovativa riguardo la presenza scenica del cantante fuori dagli stereotipi del tempo. Altre storiche Violette sono state nel 1928 Elvira de Hidalgo (con il tenore leccese Franco Tafuro), nel ‘34 Mercedes Capsir, nel ‘53 Adriana Guerrini, nel ’56 Gabriella Tucci e nel 1962 Virginia Zeani, donna di fascino indiscutibile e Violetta vibrante, ricca di slancio e di bruciante passione.

Con le recite di quest’anno sarà la ventesima volta di “Madama Butterfly” al Politeama a partire dal 1911, mentre “Carmen” finora è stata rappresentata 14 volte a partire dal 1892 quando, sotto la direzione di Armando Seppilli, cantarono Carmen Calabuigne nel ruolo del titolo, Manuel Suagnez in quello di Don Josè, Vittorio Pozzi Camola in quello di Escamillo e Italia Del Torre in quello di Micaela.

Cinque anni dopo l’opera ritornò al Politeama ma bisogna aspettare il 1911 per vedere una formidabile interprete quale il mezzosoprano spagnolo Conchita Supervia, che dopo aver debuttato giovanissima - appena quindicenne - nel 1910 al Colon di Buenos Aires, iniziò proprio da Lecce la sua carriera italiana.