Da poco più di sei mesi ha ottenuto il riconoscimento di étoile della Scala di Milano, dove ricopre il ruolo di prima ballerina già da un decennio. Eppure, quando sente il richiamo del tamburello, persino lei - che è stata Odette nel Lago dei Cigni e Clara nello Schiaccianoci - non riesce a trattenersi. Via le scarpe ed è lì, a saltellare leggiadra: come accadde esattamente un anno fa a Milano, quando l’Orchestra della Notte della Taranta suonò in piazza. E questa sera Nicoletta Manni torna al fianco di quell’Orchestra - che si esibisce sempre a Milano, nell’ambito della “Crazy week” - nelle vesti di madrina dell’evento.

Dal 2017, quando si esibì sul palco di Melpignano, il suo legame con La Notte della Taranta è diventato sempre più saldo.

«Il nostro è un rapporto iniziato molto tempo prima, quando i miei genitori mi portavano ad ascoltare i concerti nelle piazze del Salento. Poi, dal 2017, questi cantanti, musicisti e ballerini sono diventati un pezzo di casa, un pezzo di famiglia. È una grande gioia per me, da salentina, accogliere La Notte della Taranta a Milano, la città che mi ospita da molti anni. E sono felice di contribuire a questo importante progetto sociale. Purtroppo, in questa occasione non ballerò con loro, perché per me è un periodo lavorativamente impegnativo tra le prove e la prima di “Bayadère”».

I suoni e i movimenti della pizzica la riportano idealmente a casa, in quel Salento che ha lasciato quando aveva solo 13 anni?

«Sono molto legata alla mia famiglia e alla mia terra e la pizzica fa parte delle tradizioni, perché nel Salento si respira nell’aria e non c’è nessuno che non la sappia ballare: è talmente travolgente che quando la senti non puoi rimanere fermo. È una danza di libertà e passione, un corteggiamento tra uomo e donna che mi fa impazzire».

La pizzica è anche un ballo terapeutico e l’esibizione dell’Orchestra a Milano vuole sensibilizzare proprio sul tema della salute mentale. Quanto l’arte e lo sport sono importanti per il benessere psicofisico?

«Spesso, fuori dal teatro, il pubblico mi ferma proprio per dirmi che guardare lo spettacolo, provare emozioni forti, è stato intenso e liberatorio. Arte e sport fanno bene alla mente e al cuore, e sono conforto di fronte alle difficoltà che prima o poi la vita ci mette davanti. Lo sport e l’arte sono cura sia quando li si pratica, anche non a livello professionale, che quando li si guarda soltanto».

Il concerto dell’Orchestra ha una forte valenza sociale, perché sul palco danzeranno anche gli ospiti della Onlus “ISempreVivi” che si occupa di disagio psichico.

«Le ragazze e i ragazzi ospiti dei centri gestiti da “ISempreVivi” vivranno questa reale inclusione artistica, balleranno sul palco di Milano e poi in agosto su quello di Melpignano. Un ponte di emozioni che vivranno insieme alle loro famiglie e un messaggio profondo che spero possa superare ogni barriera».

La danza è soprattutto disciplina: quanto l’ha aiutata nella vita?

«La danza ha forgiato il mio carattere in modo rigoroso, insegnandomi quanto sia importante il duro lavoro per raggiungere un obiettivo. Mi ha insegnato che bisogna metterci amore, passione e avere l’umiltà di mettersi sempre alla prova: solo così si possono raggiungere obiettivi grandi e superare i propri limiti. E sono grata alla danza per avermi insegnato tutto questo».

Era già da dieci anni prima ballerina della Scala, ma cos’è cambiato nella sua vita da quando, sei mesi fa, è stata nominata étoile?

«A livello pratico è cambiato poco, perché la prima ballerina è già colei che ricopre i ruoli più importanti. Questo titolo è una sorta di onorificenza ed è un grandissimo risultato personale perché nella storia del teatro milanese è stato assegnato poche volte: ancora non mi riconosco nella parola étoile, probabilmente sei mesi non sono sufficienti per prendere coscienza di cosa è accaduto. A volte mi fermo e mi chiedo: “È successo veramente?”. Insomma, è un periodo molto bello della mia vita professionale ma anche privata».

Da poco ha sposato, nel Salento, il suo partner sul palco e compagno nella vita, il collega Timofej Andrijashenko. Come gestite il vostro rapporto in scena e a casa?

«Abbiamo iniziato la nostra conoscenza come proprio come partner al lavoro e questo ci ha aiutato molto. Poi è chiaro che quando si instaura una confidenza tale da potersi permettere di dirsi sempre quello che si pensa davvero, non va sempre bene e ogni tanto si supera il limite. L’importante è trovare un equilibrio tra la vita e il lavoro e negli anni noi siamo diventati abbastanza bravi, abbiamo trovato il nostro equilibrio. Ci sono coppie che litigano, mentre per noi ballare insieme è un punto di forza e basta. Siamo entrambi felici e tutto ci viene così naturale che sarebbe quasi un peccato non essere una coppia anche sul palco».

A 33 anni ha il lavoro dei sogni e il matrimonio dei sogni. Quale altro obiettivo si propone di centrare nel futuro?

«Difficile da dire: ho lavorato tanto per essere oggi esattamente dove sono. Non me lo sarei mai aspettato. Oggi posso solo dire che mi auguro che la vita continui a sorprendermi così come ha fatto fino ad ora».

La carriera di una ballerina, ha detto in un’intervista precedente, finisce a 46 anni. Ha mai pensato a cosa vorrà fare e a dove vorrà essere tra 15 anni?

«Non ho mai pensato veramente al dopo perché per fortuna il presente è pieno di tante cose che non mi lascia il tempo di preoccuparmi per il futuro. So solo che mi piacerebbe fare cose che ora non ho il tempo di fare. Cose semplici come viaggiare non per lavoro, godermi la casa e la Puglia che vedo spesso, ma sempre troppo poco».

E nel suo futuro immediato, invece, cosa c’è?

«Dopo la prima di “Bayadère” ci sarà un altro titolo alla Scala, “L’histoire de Manon”, poi sarò in tour per l’Italia con Roberto Bolle e poi ancora a Los Angeles e in Messico per lavoro con mio marito. Il tempo è sempre troppo poco, ma tra un viaggio e l’altro faremo certamente un tuffo in Puglia».