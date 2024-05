"Rumore" compie 50 anni, su Rai Uno il documentario su Raffaella Carrà. Il maestro Ferilli ricorda com’è nato il celebre brano scritto per lei nel 1974

Stasera su Rai Uno con il documentario “La nostra Raffaella” torna “Rumore”, il brano scritto 50 anni fa dal grande compositore salentino Guido Maria Ferilli, che di rumore in questo mezzo secolo ne ha fatto un po’ ovunque. In Italia e all’estero. Succede quando la musica tocca le corde del cuore e della mente. Allora diventa rivoluzionaria e spinge ad un cambiamento dolce, ma radicale, perché muove le coscienze delle persone, di qualsiasi età e condizione sociale.

Ha scritto Oscar Wilde: “La musica non può rivelare il suo segreto più nascosto” che tale è e tale resta perché inviolabile. Ma può dirci e ci dice, però, che può essere tutto, nella sua infinita grandezza, o una parte variabile del tutto, ma ugualmente importante, nella sua versione “popolar-leggera” perché a parlarci è sempre un misterioso intreccio di suoni, ancestrali o nuovi, che ci chiede ascolto. E noi, volentieri, glielo concediamo. Sono musica le cosiddette “canzonette”, le chiamava così Edoardo Bennato, i tormentoni dell’estate - e, sinceramente, anche quelli di Sanremo -, e i tanti brani che diventano la colonna sonora della nostra vita, dopo aver provocato scosse emotive, infantili o adulte, difficili da rimuovere dalla memoria.

Succede, anche, che qualcuna di queste “canzonette” entri a pieno diritto nella storia della musica perché diventa un punto di coagulo di nuovi ideali e per vie imperscrutabili finisce con accompagnare processi sociali che incidono sui costumi, sul modo di pensare delle persone. Insomma, ci sono “canzonette” che fanno “rumore” e poi c’è lei, Rumore, con la R maiuscola, che ha un padre, il maestro Guido Maria Ferilli e la sua musica, e una madre, Raffaella Carrà e la sua voce. E non a caso lo spot-traiano dello speciale “La nostra Raffaella” ha avuto come stacco musicale proprio “Rumore”.

Il brano di successo



Tornato da alcuni anni nel Salento, a Corigliano d’Otranto, dove vive con la moglie Desirée e due splendide cagnoline Lady e Chicca, il maestro Ferilli racconta: «Era il 1974, avevo 25 anni e lavoravo a Milano, dove ero già conosciuto come autore di successo. Mi divertivo con la chitarra in un cortile mentre alcuni ragazzini giocavano a pallone. Tutto tranquillo. Ad un certo punto, questi ragazzi smettono di giocare e iniziano a saltellare, a ballare: un accordo particolare aveva attirato la loro attenzione. Capisco che sono sulla strada giusta e che sta nascendo qualcosa di musicalmente coinvolgente. L’opera viene completata con il paroliere Andrea Lo Vecchio, un caro amico recentemente scomparso. Il brano - continua Ferilli - comincia a circolare negli ambienti delle case discografiche e suscita un grande interesse, tanto che qualcuno chiama Gianni Boncompagni, allora compagno della Carrà, per dirgli che è un pezzo perfetto per Raffaella”.

Il fenomeno discografico

E, in effetti, a settembre del 1974 il disco con “Rumore” è già nei negozi ed è subito boom di vendite, mentre si registrano le versioni in spagnolo, francese e inglese.



Nel giro di qualche mese sono oltre dieci milioni i dischi venduti, ma sino a quel momento siamo al mero fenomeno discografico, al grande successo di un brano con il ritmo forte, da disco-music, diceva qualcuno, quando di disco-music si iniziava appena a parlare. In realtà, dietro i fuochi d’artificio di popolarità e incassi giganteschi inizia a muoversi qualcosa di nuovo e di diverso che incrocia il femminismo, le spinte sociali e culturali emergenti: il clima è quello giusto, parliamo del dopo-Sessantotto. “Rumore” racconta la storia di una donna che lascia il compagno perché ha deciso di fare da sola, anche se non si sente ancora del tutto sicura. È una donna alla ricerca di se stessa, della sua emancipazione e sicuramente Raffaella Carrà si identifica con lei, tanto che la canzone diventa un suo cavallo di battaglia identitario che si trasforma in un inno di liberazione al quale molti si aggrappano per gridare la loro insofferenza, la voglia di cambiamento, la lotta alle ipocrisie delle censure e tutto il resto che ha il sapore della ribellione contro ogni potere socio-politico occhialuto e repressivo. Negli anni “Rumore” diventa colonna sonora di film-denuncia come lo spagnolo “Ballo Ballo” che racconta la storia della censura durante il franchismo, l’italiano “Gli anni amari” sui diritti negati agli omosessuali. E in tv entra in famose fiction come “L’amica geniale” tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e “Il nostro Generale”, che racconta la vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Il maestro Ferilli è sorpreso di questo straordinario successo, ma fino a un certo punto, perché da autore di centinaia di brani tra i quali “Un amore così grande”, uno dei più conosciuti ed eseguiti nel mondo (cento milioni di dischi venduti, oltre centomila cover), sa che non sono i numeri che possono sorprendere, la storia sì: «Ho scritto diverse canzoni per Raffaella e anche sigle per i suoi programmi tv, ma ‘Rumore’ è stato ed è qualcosa di diverso, qualcosa che ha trasformato la musica in un messaggio carico di valori profondi. Il fatto che questo fenomeno continui addirittura da mezzo secolo ne evidenzia la sua irresistibilità e la sua forza comunicativa. Per me la musica è vita e ho sempre lavorato innanzitutto per la mia anima. Quando vedo che il lavoro tocca l’anima di altre persone, mi emoziono e sono felice. Mi dico: hai fatto una buona cosa e ringrazio il Signore, perché con le mie sole due mani avrei potuto fare ben poco».