Negramaro, anche Samuel Romano al concertone di Galatina

Il countdown è iniziato e cresce l'attesa per l'evento speciale 'N20 Back Home', la festa dei Negramaro - unica data in Puglia - che si terrà il 12 agosto, in una location inedita finora mai utilizzata per un evento musicale: l'aeroporto 'Fortunato Cesari' di Galatina, in provincia di Lecce. Dell'ultima ora l'annuncio a sorpresa, sui canali social della band, della presenza di Samuel, che va ad arricchire la lista degli ospiti che saranno presenti al concerto evento.

Tutti gli ospiti

Il suo nome si aggiunge così a Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello. Durante il grande evento prenderanno vita duetti e performance inedite e spettacolari, per ripercorrere la storia del gruppo e vivere così un'esperienza indimenticabile, che andrà ben oltre il concerto.