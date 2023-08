Sgarbi a Mesagne, lectio magistralis con fuoriprogramma: un duetto con Al Bano

La visita a Mesagne di Vittorio Sgarbi, critico d’arte, docente e sottosegretario del ministero della Cultura, alla mostra di “Caravaggio e il suo tempo – tra naturalismo e classicismo” ha confermato l’alto valore artistico della rassegna. Positivo il giudizio sulla mostra e sul suo allestimento curata da Pierluigi Carofano in collaborazione con Tamara Cini.

Il colpo di scena



Nella piazza d’armi del castello Normanno-Svevo, nel frattempo, era in corso un concerto cabarettistico e musicale di Antonello Vannucci. Sgarbi, che era in compagnia di Al Bano, non ha resistito: i due si sono uniti per cantare insieme al pubblico presente il brano “Nel sole”.

La lectio magistralis

Per ciò che riguarda la mostra l’onorevole Sgarbi ha avuto parole di elogio.

Le stesse che ha rivolto all’artista Caravaggio, sottolineando che in Puglia non vi siano opere del pittore lombardo. Dire che Sgarbi ha incantato i presenti è dir poco. Chi si aspettava qualche “sgarbata” delle sue è rimasto deluso. Il sottosegretario, infatti, ha rispettato in pieno il suo ruolo istituzionale. È arrivato in piazza Orsini del Balzo, il salotto Barocco della città, alle ore 21.15 e subito ha voluto parlare ai presenti in una “lectio magistralis”. Piazza Orsini, quindi, si è trasformata in una enorme aula affollata da persone appassionate giunte da tutta la Puglia. Il professor Sgarbi ha iniziato subito a parlare del Caravaggio che ha definito “il primo fotografo della storia, il pittore della realtà in assoluto” ed ha spaziato dalla letteratura alla storia per poi ritornare all’arte per incantare il pubblico .