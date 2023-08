Scintille tra Sfera Ebbasta e Bersani, interviene Al Bano: «E' la fine della musica»

Numerose polemiche sono emerse dalla recente performance di Sfera Ebbasta durante uno dei suoi ultimi concerti. Durante l'esibizione, per un problema tecnico, l'autotune non ha potuto assistere la voce del rapper milanese, che non reggendo il confronto con le note della canzone ha finito per stonare.

Samuele Bersani coglie così l'occasione per esprimere la sua opinione sui social: «Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima cantata si stacca l’autotune ed è stato come vedere Icaro colare a picco.

Hai voglia a sbattere le ali di cera…». Il rapper però, scottato come Icaro, non attende a rispondere: «Quando il c..o brucia, spesso la bocca sparla, cit della settimana”, citando uno stralcio del suo brano "Hollywood”. “Non basterebbe tutto l’autotune del mondo per correggere la mancanza d’ironia che c’è in giro ultimamente”, risponde Samuele Bersani, “Neanche settandolo nella giusta tonalità”.

Interviene anche Al Bano

Il cantautore pugliese non manca all'appello, inserendosi nella discussione Sfera Ebbasta - Bersani e nelle polemiche tra nuovo e vecchio che: «Sono così da sempre e sarà così per sempre». Al Bano si schiera da parte della musica tradizionale e si scaglia contro la "compu-music" - musica che sfrutta l'autotune -, definendola: «La fine della musica»