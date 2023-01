Musica, Sfera Ebbasta in concerto a Gallipoli: in Puglia la tappa del tour estivo

Sfera Ebbasta, il tour fa tappa a Gallipoli. Partirà dall'Arena di Verona il 27 aprile il tour estivo di Sfera Ebbasta, che per la prima volta in assoluto si esibirà nell'anfiteatro veronese. La data va ad aggiungersi alle 11 già annunciate del Summer Tour del cantante Trap, prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus.

Le date dei concerti

Gli appuntamenti a cielo aperto già annunciati impegneranno Sfera Ebbasta tra luglio e agosto nei festival dell'estate italiana: il primo luglio a Bergamo, il 2 luglio a Palmanova (Udine), il 6 luglio a Legnano (Milano), l'8 luglio ad Alba (Cuneo), il 20 luglio a Matera, il 22 luglio a Francavilla al Mare (Chieti), il 23 luglio a Servigliano (Fermo), il 5 e il 6 agosto a Catania, il 9 agosto a Gallipoli (Lecce) e ultima tappa il 14 agosto a Olbia.

Sfera - per il secondo anno consecutivo l'artista più ascoltato in Italia su Spotify - farà ascoltare tutti i brani principali del suo repertorio. Non mancheranno i brani di «Famoso», l'album uscito per Island Records nel 2020, e i migliori brani dell'EP «Italiano» realizzato insieme a Rvssian, pubblicato lo scorso maggio sempre per Island.