Oliver Stone in visita a Torre Guaceto

Ospite dell'Allora Fest di Ostuni, il premio Oscar Oliver Stone si è concesso un tour tra le bellezze naturalistiche di Puglia.

Nelle scorse ore il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense si è recato a Torre Guaceto, nel territorio di Carovigno. Il regista è rimasto affascinato dal paradiso terrestre fatto di calette sabbiose, mare trasparente.

Grande la sorpresa di quanti si trovavano in visita nell'oasi naturalistica: mentre passeggiavano si sono trovati davanti il premio Oscar che ha partecipato, nei giorni scorsi, all'Allora Fest, una manifestazione che in questi giorni ha dovuto fare i conti con il clamore mediatico della vicenda giudiziaria che ha coinvolto uno degli ospiti più attesi, il regista premio Oscar Paul Haggis in stato di fermo per le accuse di presunte violenze sessuali e lesioni personali.

Tanti gli ospiti di caratura internazionale: oltre a Stone anche Jeremy Irons, Matt Dillon, Edward Norton, Marisa Tomei, e tanti altri.