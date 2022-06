Arrestato a Ostuni il regista premio Oscar Paul Haggis: è accusato di violenza sessuale

Violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate. Reati che, secondo l'accusa, il noto regista premio Oscar canadese 69enne Paul Haggis, avrebbe a quanto pare commesso ai danni di una giovane donna straniera. Questa mattina, è stato il personale della Squadra mobile della Questura di Brindisi, unitamente a personale della polizia di Frontiera, a consegnare al regista (che dimora ad Ostuni) un “decreto di fermo di indiziato”, insieme a una contestuale richiesta di applicazione di misure cautelari, come emesso dai pm Antonio Negro e Livia Orlando della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

Le indagini

Secondo gli elementi raccolti, l’indagato avrebbe costretto la giovane, da lui conosciuta tempo addietro, a subire rapporti sessuali. La vittima, a seguito di uno dei rapporti sessuali, ha riferito agli investigatori di essere stata costretta a rivolgersi alle cure dei sanitari. Dopo un paio di giorni di permanenza con il regista e di rapporti non consenzienti, la donna era stata accompagnata dal 69enne nei pressi dell’aeroporto “Papola Casale” di e lì lasciata alle prime luci dell’alba, nonostante le precarie condizioni fisiche e psicologiche della donna. Nello scalo aereo, la ragazza (in evidente stato confusionale) era stata poi notata dal personale di “Aeroporti di Puglia” e dagli agenti della polizia di Frontiera che, dopo averle prestato le prime cure, la conducevano presso gli uffici della Squadra mobile. Qui, subito dopo le prime dichiarazioni della donna, gli operatori di polizia hanno provveduto ad accompagnarla presso l’ospedale “Perrino” per essere sottoposta a un “protocollo rosa”, destinato alle vittime di violenza. Successivamente la donna ha formalizzato una denuncia. Nel medesimo provvedimento è richiesto l’incidente probatorio della parte offesa finalizzato a cristallizzare le dichiarazioni della stessa. Il provvedimento a carico del regista, cui si è data esecuzione, scaturisce da una serrata ed articolata attività di indagine, condotta dalla Squadra mobile che, ricevuta la denuncia della vittima del reato, si è adoperata per cercare di raccogliere elementi probatori sottoposti ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Il premio Oscar

Paul Haggis è uno sceneggiatore, produttore cinematografico e regista canadese di cinema e televisione, meglio conosciuto come sceneggiatore e produttore di film risultati vincitori dell'Oscar: Million Dollar Baby (2004) e Crash (2005), da lui diretto.