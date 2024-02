Primo appuntamento con lo storico Carnevale di Gallipoli con tre giornate di tradizione quest'anno dedicate al tema "Museum". In piazza Duomo, pieno centro storico, il consueto insediamento di "re Candallinu" e "regina Mendula Riccia". Al termine del suono del campanile della cattedrale, uno squillo di trombe precede l'arrivo dell'araldo Teodoro che affacciandosi dal balcone del palazzo di città, lo storico Palazzo Balsamo, comunicherà alla cittadinanza la cessione del regno di Kalè Polis a re Candallinu e regina Mendula Riccia, nuovi regnanti del periodo di festa.

Il corteo

Seguirà il corteo che si snoderà da piazza Duomo per le vie della città vecchia, con la partecipazione del gruppo storico sbandieratori e musici "Rione Lama" da Oria. Alle 15 ci si sposta su Corso Roma, per lo storico corteo a cui parteciperanno 10 carri e tanti gruppi. E alle 20 si ballerà in piazza con Bar Italia.

Predisposto per l'occasione il relativo piano traffico sulla scorta anche delle disposizioni sull'ordine pubblico e la sicurezza, coordinate dalla questura e dal commissariato cittadino. Le principali limitazioni riguarderanno Corso Roma e le relative piazze e strade confluenti, Corso Capo di Leuca, via Zacà, via Lecce, piazza Fontana Greca e le vie di accesso al centro storico. Sul lungomare Marconi sarà consentito il doppio senso di circolazione sino ad esaurimento delle aree di parcheggio nell'area portuale, poi scatterà la chiusura. Doppio senso di circolazione anche in via XX Settembre dall'intersezione di via Lecce, via Napoli, Via Reggio Calabria e via Perrone. È consentito l'accesso ai veicoli dei soli frontisti ed aventi titolo e, all'occorrenza, ai veicoli autorizzati ad accedere al centro storico. Saranno sfruttati i parcheggi agli ingressi della città. Cinque le aree dove lasciare l'auto: zona mercatale di via Alfieri, via Pavia, viale Europa e le aree limitrofe, per chi arriva da Alezio; il porto per residenti, frontisti ed aventi diritto; l'area parcheggio di via Zacà, per chi viene dalla statale 274; il lungomare Galileo Galilei e piazza Matteotti, per i veicoli delle autorità e degli invitati alla tribuna d'onore.