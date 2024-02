Carnevale, a Putignano nel segno del revival

Un Revival Party. Non un salto nella nostalgia, bensì un tuffo nel vortice del divertimento, dove passato, presente e futuro si fondono in una sinfonia senza tempo.

Partito oggi il Carnevale di Putignano, il più antico della Puglia visto che questa del 2024 è la sua edizione numero 630.



In occasione del primo corso mascherato, i maestosi Giganti in Cartapesta hanno fatto il loro spettacolare ingresso in scena attraverso l'Illuminante Macchina del Tempo, una mastodontica installazione realizzata con luminarie artistiche. Un viaggio attraverso gli anni '70, '80 e '90 e a fine sfilata, sul palco dell'Amaro Mediterraneo Stage dalle 18, spazio a tre icone della musica italiana: Alan Sorrenti, la voce eterea degli anni '70; Jo Squillo, la poliedrica regina degli anni '80; e Danny Losito (Double Dee), il maestro del ritmo inconfondibile degli anni '90.

Dalla melodia senza età di "Figli delle Stelle" ai vibranti accordi di "Siamo donne" che sfidano il gender gap, fino alle indimenticabili note di successi mondiali come "Found Love".

A seguire, ancora musica con un mix a tema a cura dell'Autodromo Club e poi, dalle 21, un dj set live con lo show del RadioCarro "La Ruota del Tempo".

E accanto alla musica anche gastronomia, a partire dalla farinella, sfarinato di ceci e orzo tostati da cui trae origine il nome dell'iconica maschera, l'esposizione di Vespe d'Epoca, mostre d'arte, artisti di strada, laboratori di cartapesta e tanto altro ancora.