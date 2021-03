Morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della radio e della televisione. Aveva 85 anni ed era ricoverato al Gemelli di Roma. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata anche da Fabio Fazio durante Che Tempo Che Fa che in quel momento aveva in studio Enrico Brignano. Fazio ha ricordato, con la voce che raccontava di tutto il suo dolore e della sua ammirazione, di aver cominciato la sua carriera con le imitazioni 38 anni fa proprio con Vaime alla radio nella trasmissione Black Out condotta dall'autore per 25 anni. Un appuntamento fisso il sabato e la domenica mattina (mattina di festa che aveva già accolto un altro dei suoi enormi successi: Gran Varietà) in cui Vaime dava prova in ogni parola della sua ironia, della sua cultura, del suo buon senso, di una comicità mai sopra le righe che ha divertito, ed educato, generazioni e generazioni di italiani. La Rai dovrebbe fargli un monumento, anche se a lui l'idea farebbe ridere.

Vaime era nato a Perugia il 19 gennaio 1936 e aveva lavorato dal 1960 alla Rai, dove era entrato come vincitore di concorso. Ha firmato per la tv circa 200 programmi, fra cui i varietà Quelli della domenica (1968), Canzonissima '68 e '69, Fantastico '88 e, con Maurizio Costanzo, Memorie dal bianco e nero (Rai Uno); le fiction Un figlio a metà, Italian Restaurant, Mio figlio ha 70 anni.

Con Maurizio Costanzo la sua ultima esperienza in tv, S'è fatta notte, dal 2012 al 2016. Fra le sue commedie musicali: Felicibumta, Anche i bancari hanno un'anima, La vita comincia ogni mattina e tante altre. In radio ha collaborato a centinaia di programmi e per 25 anni ha condotto Black Out, su Radio2 il sabato e la domenica mattina.

Ha pubblicato numerosi libri, fra cui Amare significa, Tutti possono arricchire tranne i poveri, Le braghe del padrone, Perdere la testa, Non contate su di me, Black Out, Quando la rucola non c'era, I cretini non sono quelli di una volta e Anche a costo di mentire, Gente per bene - Quasi un'autobiografia.

Le reazioni

«Enrico Vaime è stato uno dei più grandi autori di varietà, dal gusto straordinario. Abbiamo trascorso insieme giornate, anni in cui ci siamo voluti tantissimo bene. Per me è complicato dire quello che vorrei dire. E' una gigantesca perdita, personalmente, per la sua famiglia, per i suoi amici, per lo spettacolo». Con queste parole Fabio Fazio ha reso omaggio, in diretta a Che tempo che fa, all'autore scomparso. «Ci lascia una lezione di gusto, di eleganza assoluta, da lui si imparava quello che si può o che non si può dire, aveva sempre una battuta illuminante», ha aggiunto Fazio. In studio anche Enrico Brignano, che ha citato l'esperienza della commedia musicale Evviva!, scritta da Vaime e Iaia Fiastri: «Lo ricordo con affetto - ha detto l'attore - e ringrazio Dio di avermi dato l'opportunità di averlo conosciuto».

«Vedi alla voce genio. Mi mancherai Maestro». Il direttore di Rai new 24 Andrea Vianello saluta così da twitter, Enrico Vaime, scomparso questa sera a Roma.

«La tv è a lutto, se ne è andato uno di quelli che ci ha insegnato come si fa». Così il direttore de La 7 Andrea Salerno commenta a caldo su twitter la morte di Enrico Vaime.