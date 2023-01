Per la prima volta sarà una pugliese, Monica Caradonna, a guidare i pubblico di Linea Verde alla scoperta dell’eccezionale patrimonio agricolo e culturale dell’Italia.

Da sabato prossimo e per 4 settimane la giornalista tarantina sarà alla conduzione di Linea verde discovery, in onda su RaiUno alle 12: le quattro puntate porteranno i telespettatori nel Lazio.

Cicerone di questo viaggio eccezionale sarà Monica Caradonna che, nel corso delle quattro puntate, incontrerà i protagonisti delle produzioni d’eccellenza della campagna romana e ci porterà a conoscere la storia, il presente e l’avvenire che caratterizzano da millenni un racconto di qualità. Il vino dei Castelli Romani, l’olio extravergine d’Oliva della Sabina, e poi il racconto dei frutti della terra ed infine l’arte e l’amore del fare il pane. Una narrazione che porterà il pubblico a cogliere fino in fondo il valore di terroir unici, di intuizioni e della capacità di progettare il futuro di un luogo.

«Emozionata come agli esami di Stato»

«Sono ancora con gli occhi a cuore e molto emozionata per questa opportunità - spiega la conduttrice - per cui sono super grata alla rete. L’approccio sarà sempre prettamente giornalistico nel raccontare i territori partendo sempre più dall’ambiente per poi allargare il focus alle materie prime e quindi ai produttori. Tengo molto a questo progetto - racconta ancora Caradonna - Perché dietro a ogni prodotto c’è una storia di famiglia e ce ne saranno sempre più che raccontano la terra, la sua storia e le sue eccellenze».

Si parte dunque dal Lazio. «Sì, una scelta della rete, ma intanto Su RaiDue continuo a registrare le puntate in cui parlo di food nel programma base e poi c’è Linea Verde della domenica che mi vedrà sempre impegnata. Ma questa è la mia prima esperienza in solitaria».

Paura? «Come se dovessi fare l’esame di maturità. Poi io sono della bilancia, ho bisogno di colmare le insicurezze e per farlo studio e mi è venuta la sindrome della secchiona».