The voice senior, la concorrente di Bitetto canta "Almeno tu nell'Universo" e fa commuovere la Bertè

The Voice Senior regala emozioni: nella prima puntata del programma, andata in onda lo scorso 13 gennaio, una cantante pugliese - Lisa Manosperti, 62 anni, insegnante di musica di Bitetto, in provincia di Bari - si è esibita davanti ai giudici della trasmissione cantando "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini.

Tra i giudici c'era anche Loredana Bertè, la sorella di Mia Martini, che ascoltando l'esibizione si è girata per prima - con questo manifestando l'intenzione di prendere Lisa nella propria squadra - e si è anche commossa: "Far girare Loredana con una canzone della sorella Mia Martini - ha detto la concorrente pugliese, che insegna canto e jazz - è il più grande complimento che potessi sperare". Loredana ha detto di essersi girata perché ha sentito il dolore nella voce e nell'interpretazione di Lisa.

Progressivamente, si sono girati tutti i giudici e Lisa ha raccolto i complimenti di Gigi D'Alessio. Tutti hanno provato a prendere in squadra Lisa ma alla fine ha vinto, come era giusto che fosse, Loredana e Lisa è entrata nella sua squadra tra gli applausi generali.

La terza stagione

Sono quattro i coach della terza stagione dello show dedicato a cantanti over 60e condotto da Antonella Clerici: oltre alla Bertè ci sono i Ricchi e poveri, Clementino e Gigi D'Alessio. Il loro compito è quello di completare la squadra con i loro cantanti preferiti e, una volta formate le squadre, conquistarsi la finale: una festa della musica, ricca di ospiti e soprese, in cui verrà decretato il vincitore.