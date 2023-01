Tale e Quale Show, un brindisino alla corte di Carlo Conti

Un brindisino alla corte di Tale e Quale Show. Nella seconda puntata del programma di Rai1 condotta da Carlo Conti e andata in onda ieri sera, il cantautore Roberto Romanelli ha conquistato la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, insieme al quarto giudice Nino Frassica, calandosi nei panni dell'indimenticabile Ivan Graziani. Ha cantato il brano Agnese, dedicandolo alla mamma Elvira.

Terza edizione

La versione del programma, dedicata agli imitatori dilettanti, è arrivata alla sua terza edizione e vedrà il prossimo 4 febbraio protagonisti in una grande sfida i primi due classificati delle prime puntate insieme ai migliori interpreti delle precedenti edizioni.

Ivangarage Band

Romanelli, 60 anni, è cultore della musica del celebre autore scomparso nel 1997 da quando era studente del liceo Scientifico Monticelli nella sezione B diplomatasi nell'anno scolastico 1981-1982. E' il fondatore della “Ivangarage Band”, oltre a essere promotore di numerosi progetti musicali e innumerevoli concerti, in diverse regioni, tenuti nel segno dell’indimenticabile musica del cantautore teramese.

Una performance, quella di ieri sera, che solo per un soffio non ha portato Romanelli alla conquista della vetta. Per lui un secondo posto tra gli applausi di tutta la giuria