The Voice Senior, la pugliese Lisa arriva seconda nel nome di Mia Martini

Maria Teresa Reale, 61 anni, vince la terza edizione di The Voice Senior. La cantante di Sora, che faceva parte della squadra del rapper Clementino, ha emozionato tutti con la sua interpretazione del brano “Un'emozione da poco" di Anna Oxa, mentre in semifinale si era esbita con "Oggi sono io" di Alex Britti. Soddisfazioni anche per la Puglia, con la pugliese Lisa Manosperti (team Bertè), che si è classificata seconda. Lisa ha riproposto "Almeno tu nell’universo", canzone che aveva già cantato nella sua prima esibizione e grazie alla quale aveva conquistato tutti i giudici, scegliendo poi di entrare nella squadra di Loredana Bertè.

Il post sui social dopo la finale

"Una coreografia bellissima, voglio ringraziare - scrive Lisa su Facebook - tutti quelli che hanno lavorato per noi dietro le quinte: truccatori, fonici, i meravigliosi musicisti, i ragazzi della Fremantle, I costumisti, la regia, tutti quelli che non ho conosciuto personalmente ma che sono stati sempre presenti. Un grazie particolare alla mia referente Gabriella, al mio meraviglioso regista Giovanni e alla sua troupe. Il mio affetto e il mio grazie speciale va a Rita Perrotta, artefice della mia partecipazione a questa bellissima esperienza! Grazie di cuore a tutti. Sono contentissima! Viva la musica, viva la bellezza!



P. S. : avevo un vestito verde alle blind e uno viola alle finali, a me hanno portato bene. Bando alle superstizioni e ai pregiudizi

Lisa aveva incantato tutti dalla prima puntata

Lisa Manosperti, 62 anni, insegnante di musica di Bitetto, in provincia di Bari - si era esibita davanti ai giudici della trasmissione cantando "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini.

Tra i giudici c'era anche Loredana Bertè, la sorella di Mia Martini, che ascoltando l'esibizione si è girata per prima - con questo manifestando l'intenzione di prendere Lisa nella propria squadra - e si è anche commossa: "Far girare Loredana con una canzone della sorella Mia Martini - ha detto la concorrente pugliese, che insegna canto e jazz - è il più grande complimento che potessi sperare". Loredana ha detto di essersi girata perché ha sentito il dolore nella voce e nell'interpretazione di Lisa.

Progressivamente, si sono girati tutti i giudici e Lisa ha raccolto i complimenti di Gigi D'Alessio. Tutti hanno provato a prendere in squadra Lisa ma alla fine ha vinto, come era giusto che fosse, Loredana e Lisa è entrata nella sua squadra tra gli applausi generali.