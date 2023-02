The Voice Senior, il salentino Sebastiano Procida approda alle semifinali

Sebastiano Procida, unico salentino in gara a The Voice Senior, il talent show di Rai1, approda alle semifinali. A confermare la presenza del 65enne, originario di Racale, è stato prorpio il suo coach, Clementino, durante la puntata andata in onda ieri sera.

Dopo aver scelto i talenti "over 60", i giudici - Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri - hanno aperto la prima fase dei “Cut”, fase nella quale i coach erano chiamati a decidere chi tra i dodici concorrenti in squadra avrebbe potuto proseguire il suo percorso nel talent show verso la fase dei “Knock Out”, ovvero alla semifinale di The Voice Senior.

Clementino sceglie Sebastiano: ecco perché

«Cominciamo dal portiere - ha annunciato il rapper elencando i suoi sei talenti -. Il portiere ha un ruolo importante e quando viene chiamato in causa non può sbagliare. Infatti la sua voce è precisa, inconfondibile e non sbaglia mai una nota: in semifinale porto Sebastiano Procida».

In attesa di scoprire quale brano preparerà per agguantare la vittoria, Procida ha già ringraziato il pubblico e, soprattutto, i suoi conterranei. «Siete troppi, tantissimi, centinaia di messaggi e complimenti da tanti amici da tutta Italia e non solo - ha scritto sui social -. Quindi vi ringrazio veramente con tutto il cuore e vi posso dire che giá essere arrivato qui è giá tanto! Un grande abbraccio a voi tutti e un super salutone ai miei racalini e a tutto il Salento».

La semifinale è in programma il prossimo venerdì 24 febbraio.