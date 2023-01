Un po' di Salento a The Voice Senior: Sebastiano Procida nel team di Clementino

C’è anche la voce di Sebastiano Procida, di Racale, tra i concorrenti della terza edizione di The Voice Senior, in onda su Rai1.

La puntata in onda ieri sera



Nella puntata andata in onda ieri sera, il cantante racalino, interpretando uno dei maggiori successi dei Bee Gees - Stayn’ Alive - ha convinto pubblico e giuria. Due su quattro, infatti, Clementino e i Ricchi e Poveri, ammaliati dal falsetto del salentino hanno premuto il pulsante, avviando così la contesa interna. Dopo una breve riflessione, però, Procida ha scelto di continuare il suo percorso all’interno del programma televisivo avvalendosi dell’energia e della grinta del rapper avellinese: Clementino.

Chi è Sebastiano Procida



Sposato con Rosetta e padre di Odena e Mario, Sebastiano Procida è stato negli anni chiamato ad aprire concerti di grandi artisti italiani come Zucchero, Anna Oxa, Peppino di Capri e Eugenio Bennato. La musica è sempre stata la sua passione, coltivata con grande cura e infatti ne ha fatto una ragione di vita, tanto che nella sua terra d’origine partecipa a decine di eventi, soprattutto privati, ogni anno.



Musicista con l’orchestra del maestro Bruno Martino, nel corso della sua lunghissima gavetta ha girato il mondo, suonando sulle navi di Costa Crociere, come animatore turistico. Ex direttore di Radio Salento, ha una sua agenzia di spettacoli, con la quale organizza appunto eventi pubblici e privati, esibendosi personalmente in diverse formazioni, compreso un ensemble arricchito da molti elementi e strumenti.