La Puglia nel piatto: su Food Network torna lo show "Una Macàra ai fornelli"

Dal 19 febbraio ogni domenica alle 17.30 su Food Network canale 33 torna “Una macara ai fornelli", programma dedicato alla cucina pugliese con Daniela Montinaro, un omaggio alle ricette, agli ingredienti e alla semplicità di una terra magica come la Puglia.

Le ricette della tradizione

Chef del ristorante “Le Macàre” di Alezio (Lecce), Daniela è una salentina doc e giramondo alla scoperta di sapori e profumi sempre nuovi. Tra un viaggio gastronomico e l’altro, la cucina è il suo vero regno: in ogni puntata Daniela presenta e reinterpreta tre ricette della tradizione gastronomica pugliese in compagnia di ospiti, amici e conoscenti. Orecchiette con capocollo e pomodorini, crocchette con cime di rapa, polpette con cicoria e cipolle caramellate, pitteddhe salentine... Questi e tanti altri saranno i piatti protagonisti di questa nuova stagione. Preparatevi ad assaporare nuove ricette della tradizione gastronomica pugliese: qui la magia è tutta nel piatto!

“Una macara ai fornelli", sei puntate da trenta minuti l'una, è prodotto da Darallouche per Warner Bros Discovery. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.