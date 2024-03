Dieta, per dimagrire basta seguire queste 4 regole: dall'orario della cena alla masticazione, ecco i consigli del dietologo

Pesare i cibi e calcolare le calorie? Non serve. Per perdere peso bastano 4 semplici regole. Lo spiega al Corriere della Sera Franco Berrino, direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell'Istituto dei Tumori di Milano e fondatore dell'associazione La Grande Via. Quali sono? Andiamo a scoprirle.