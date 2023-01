Madonna, in un video l'annuncio del tour mondiale: a tavola con gli amici, offre taralli pugliesi

Dopo otto anni di assenza in Italia, Madonna torna il 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano. La data milanese farà parte del tour mondiale "The Celebration Tour" in cui l'artista ripercorrerà i successi degli ultimi quarant'anni. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle 10 di venersì 20 gennaio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

L'annuncio in un video: cena con i tarallini pugliesi

La cantante ha annunciato "Madonna: The Celebration Tour" in un video in cui compare anche un pezzetto di Puglia. Il video vede la partecipazione di nomi illustri come Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre e, proprio all'inizio, Madonna offre ai commensali un cestino di tarallini pugliesi che chiama, in inglese, "bread", cioè pane. Del resto, non esiste una parola inglese per tradurre il nome di un prodotto così tipico della Puglia. Una specialità che certamente la cantante avrà avuto modo di conoscere durante una delle sue vacanze in Puglia, quando è arrivata con i figli e un gruppo di amici per festeggiare il suo complanno ed ha soggiornato a Fasano.

Il video si conclude poi con Amy Schumer che sfida la superstar ad andare in tour e a esibirsi con i suoi quattro decadi di grandi successi.

Prodotto da Live Nation, il tour mondiale che toccherà 35 città prenderà il via in Nord America il 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver (BC), con tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles e altre ancora, prima di approdare in Europa dove toccherà 11 città in autunno, tra cui Londra, Barcellona, Parigi e Stoccolma. «The Celebration Tour» si concluderà ad Amsterdam, in Olanda, venerdì 1 dicembre allo Ziggo Dome.

La cantante e il nuovo brano

«Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando», ha dichiarato Madonna. «The Celebration Tour» avrà come ospite speciale Bob the Drag Queen, alias Caldwell Tidicue, in tutte le date. Il nuovo brano di Madonna, «Back that Up to the Beat», sarà in tutte le radio italiane a partire dal 27 gennaio 2023.