Grotte, gnostre e mozzarella dop: Linea Verde fa tappa in Puglia

A spasso per la Puglia con Linea Verde: domenica 26 novembre, infatti, le telecamere della Rai passano per le Murge Baresi e proseguono verso la Terra dei Trulli, in un’area concentrata fra i borghi di Noci, Gioia del Colle e Putignano, alla scoperta di alcuni fra i tesori più identitari di quest’angolo di Puglia. A condurre la puntata ci saranno Peppone, Livio Beshir e Margherita Granbassi.

Linea Verde domenica in Puglia: le tappe

Fra questi, prima fra tutti, la grande tradizione lattiero-casearia della zona, divenuta recentemente “prima Dop italiana” per quanto riguarda la mozzarella vaccina. Si tratta della Mozzarella di Gioia del Colle Dop, un prodotto frutto di un severo disciplinare volto a tutelare il territorio di produzione.



Ma non solo: a Noci si va alla scoperta di un’areale famoso per i suoi trulli, le masserie, i pascoli, i luoghi di culto come l’antichissima Chiesa di Santa Maria di Barsento e l’Abbazia della Madonna della Scala, la città vecchia con le sue gnostre - cortili antichi - e le delizie enogastronomiche tradizionali preparate dall’oste nocese Pasquale Fatalino.

Putignano, città del celebre Carnevale, mette in mostra invece i suoi ricchi orti e frutteti ma anche l’affascinante Grotta del Trullo, sito emblematico per ammirare lo spettacolare carsismo della zona.

Due fuoriprogramma a Bitonto e Taranto

Per concludere, non mancano due piccoli “sconfinamenti”: uno a Bitonto, per la raccolta delle olive assieme all’agricoltore-influencer Michele Monopoli e per i locali tesori di panificazione e pasticceria, ed uno a Taranto, per raccontare la vita di Pino Settanni, compianto maestro di fotografia nato a Grottaglie.

Linea Verde

