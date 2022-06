Nicolas Vaporidis vince Isola dei Famosi 2022. Carmen Di Pietro terza classificata. Una vittoria annunciata e schiacciante quella dell'attore di "Notte prima degli esami" che batte Luca Daffrè con l'87% delle preferenze. La cronaca dell'ultima puntata su Leggo.it.

ISOLA 2022, LA CRONACA DELLA FINALE SU LEGGO.IT

01.25 La diretta di Leggo.it della finale dell'Isola dei famosi termina qui, grazie per essere stati con noi.

01.21 Nicolas alza la coppa e la dedica il premio a Edoardo Tavassi, Ilary commenta: «E' il trofeo più brutto mai visto», Alvin dall'Honduras urla: «Ma è un'opera d'arte!». Che sia una nuova gaffes per la Blasi?

01.20 Il vincitore dell'Isola dei famosi 2022 è Nicolas Vaporidis con l'87% delle preferenze

01.13 Entra la busta ... e ovviamente pubblicità

01.12 Stop al televoto

01.10 Nicolas e Luca raggiungono Alvin in spiaggia. Ultimi 30 secondi prima dello stop al televoto

01.01 Momento di rito Alvin spegne le luci della Palapa e saluta tutti...anche Ilary «Ha ragione Francesco, sei unica!»

00.59 Nicolas e Leca abbandonano la Palapa per l'ultima volta. Nicolas ringrazia tutti e in particolare Ilary: «Sei entrata in punta di piedi nel mio privato se prima mi piacevi ora ti adoro»

00.56 Clip con il best di Luca

00.53 Ilary chiede a Nicolas e Luca se si pentono di qualcosa, ma sono entrambi felici del loro percorso

00.48 Pamela in studio

00.44 Nicolas e Luca sono i finalisti

00.42 Tra Carmen e Nicolas ad abbandonare definitivamente l'isola dei famosi è Carmen con il 58%,Nicolas salvo con il 42%

00.30 Ultimo appello di Carmen e Nicolas

00.25 I fratelli Tavassi leggono una lettera per lui «Sei il fratello maggiore che abbiamo sempre desiderato»

00.32 Sorpresa anche per Nicolas che trova una maglietta in uno scrigno su cui c'è una foto di lui bambino insieme a Edo e Guendalina

00.14 Gioco per Carmen e finale a sorpresa con il figlio Alessandro

23.55 Vince Luca che diventa il super finalista. Carmen e Nicolas al televoto flash

23.53 Nuova sfida tra Luca, Carmen e Nicolas

23.47 Ad abbandonare definitivamente l'Isola dei Famosi è Mercedez (51%), Luca salvo con il 49%

23.44 Stop al televoto tra Mercedesz e Luca

23.34 sorpresa per Mercedesz c'è in collegamento Eva Henger reduce da un gravissimo incidente «Ti ho guardato ogni giorno e ti vedo come la prima volta che hai fatto l'isola. Ho pensato moltissimo e ti chiedo scusa, lo sai che siamo cocciute tutte e due mi dispiace non esserci viste per tanto tempo soprattutto per colpa mia. Avrei divuto risolvere la situazione in modo diversa e spero che riusciremo a superare quelle cose dette e fatte». Mercedesz incredula: «Mia madre mi ha appena chiesto scusa? Non ci posso credere, non so se lo sapete ma mia madre non mi ha mai chiesto scusa nella sua vita...fa un effetto stranissimo. Grazie era una cosa che desideravo tanto. Quest'Isola è magica»

23.21 Estefania in studio

23.20 Aperto televoto flash

23.18 Luca è la scelta di Mercedesz

23.16 Carmen manda al televoto Luca

23.15 Vince Carmen

23.12 Nuova sfida tra i naufraghi

23.06 Marialaura eliminata. Mercedesz esulta e Vladimir glielo fa notare

22.58 Arriva la busta con il verdetto...pubblicità

22.56 Stop al televoto flash

22.45 Sorpresa anche per Marialaura che sta per incontrare la mamma

22.42 Clip sugli "scontri" tra Ilary e Alvin in questa edizione. I due ridono di gusto

22.30 Sorpresa per Luca, c'è il papà in Palapa

22.25 Si apre il televoto flash tra Marialaura e Luca

22.22 Luca può scegliere il naufrago da sfidare: Marialaura «Ha detto che tra me e la vittoria sceglie la vittoria e allora andiamo verso questo televoto». Marialaura «Mi ha pugnalata alle spalle perchè nei giorni scorsi ci siamo detti delle cose, era meglio se avesse detto ch enon voleva andare al televoto contro due forti»

22.19 Vladimir nera: «Io non so cosa ho vista nel daytime. Marialaura ha parlato male di Mercedesz e poi fa la carina e ora lei la salva, ditelo che c'è un strategia». Mercedesz: «Avevo un debito nei suoi confronti, tutto qui»

22.15 Vince Mercedesz che dovrà mandare un naufrago al televoto e sceglie Luca

22.14 Carmen decide di abbandonare

22.12 Inizia la prima sfida tra Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger, Marialaura Devitis, Luca Daffrè. Chi vince manderà unnaufrago al televoto

22.09 Alessandro il figlio di Carmen, invece, è in zona nomination in Honduras

22.07 In studio Edoardo Tavassi «Sto una favola. Il momento più bello sull'Isola è quando ero con Nicolas e abbiamo visto un tramonto insieme mi ha confortato molto».

21.57 Il naufrago che deve abbandonare definitivamente l'isola dei famosi è Nick

21.54 Ultimi 30 secondi prima della chiusura del televoto tra Nick Luciani e Mercedesz Henger. Uno di loro dovrà abbandona subito la Palapa a un passo dal traguardo

21.51 Collegamento con la Palapa

21.47 Clip sull'addio all'Isola dei naufraghi

21.45 Ilary Blasi in studio di bianco vestita e con una collana particolarmente impegnativa, mentre Vladimir Luxuria indossa i colori dell'arcobaleno per omaggiare il pride

21.42 Sigla

21.39 Il saluto di intro in una clip registrata di Ilary Blasi. Fra 120 secondi si parte

In prima serata su Canale 5, appuntamento con la finale de “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin.

Uno tra Nick Luciani e Mercedesz Henger dovrà abbandona subito la Palapa a un passo dal traguardo. A deciderlo il voto dei telespettatori .

Nel corso della puntata, poi, i finalisti rimasti in gioco – Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Marialaura Devitis, Luca Daffrè - dovranno affrontare una serie di sfide e televoti flash per decretare il vincitore dell’Isola dei famosi che si aggiudicherà il montepremi di 100.000 euro.

Dopo il ritiro di Edoardo Tavassi a causa di un infortunio, il favorito dei bookmaker è Nicolas Vaporidis: la vittoria dell’attore è data a 1,20 dagli analisti di Stanleybet.it, mentre per Olybet.it si sale a 1,30. Ciascuno dei naufraghi sarà, inoltre, protagonista di una sorpresa organizzata ad hoc.