"Hell in the Cave": per tre giorni l'inferno dantesco in scena a Roca Vecchia

Gli scavi archeologici di Roca saranno il teatro in cui l'inferno di Dante prenderà vita. Da venerdì 11 a domenica 13 agosto, ci sarà la possibilità di apprezzare uno spettacolo di grande dimensioni. "Hell in the cave" nasce dalla voglia di unire la Divina Commedia ad un territorio capace di trasmettere numerose emozioni. Le sensazioni suscitate trascineranno gli spettatori nell'atmosfera della grande opera dantesca.

La sfondo dello spettacolo

Il sito archeologico di Roca Vecchia, a Melendugno, sarà lo spazio scenico. Uno sfondo suggestivo che andrà ad unirsi a voci, suoni e luci.

L'importanza data alla scenografia naturale ha lo scopo di portare gli spettatori a compiere un avventura sensoriale. Incontrando i personaggi rappresentativi dell’Inferno Dantesco, il pubblico sarà coinvolto in prima persona in un clima storico e allo stesso tempo fantastico.

Come acquistare i biglietti

I biglietti sono acquistabili online al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/hell-in-the-cave/212379