Dall'hip hop di Inoki al rock: un sabato di concerti in Puglia

Dal rap al rock: una serata dedicata alla musica con due eventi da non perdere. Inoki, punto di riferimento della scena hip hop italiana, è l'ospite della serata conclusiva del festival Corti Narranti: di teatro, talk, musica, mostre e arte organizzata a Caprarica di Lecce da ActionAid Lecce.

Sul palco, a partire dalle 22, uno dei veterani scena rap e hip-hop italiana: Inoki, il rapper bolognese, con la sua band, presenteranno l'ultimo album Medioego e faranno viaggiare i presenti nella scena underground italiana degli ultimi 20 anni seguendo il filo conduttore di questo filone musicale.

L'apertura del concerto è affidata a Karlino Princip ed al collettivo Kiazza Mob. Le prenotazioni sono disponibili sul circuito Eventbrite o sulle pagine social dell'associazione ActionAid Lecce. Per info: actionaidlecce@gmail.com.



Il rock, invece, si prende la collina di San Mauro, uno dei luoghi più suggestivi della costa jonica. Si intitola San Mauro in musica, l'evento che si terrà oggi alle 17 con Jean Michel Byron & Ivan Margari, Mylious e Deadani. Location: le rupi dell'abbazia di San Mauro a Sannicola, uno dei punti più suggestivi del Salento, dove si potrà godere di uno splendido tramonto. L'evento, che si concretizza in un concerto di beneficenza, è organizzato dalla Pro Loco Lido Conchiglie Sannicola, da AeffeMed Poliambulatori Specialisti e patrocinato dal Comune di Sannicola e si propone di sostenere la Lilt di Casarano.

Ma torniamo all'aspetto musicale. L'ospite principale è Byron, nei primi anni Novanta cantante e frontman dei Toto: si parla della band di Los Angeles che nella lunga carriera ha venduto oltre 40 milioni di dischi. Byron ha collaborato con tantissime star del panorama musicale mondiale come Van Morrison, Dionne Warwick, Scorpions e altri ancora. Per l'occasione il musicista statunitense si esibirà insieme alla Slo Express Blues Band, accompagnato dalla chitarra rock'n'roll di Ivan Margari e Pasquale Pispico, lo stile e l'energia rock della batteria di Mylious e la voce calda di Deadani. La partecipazione gratuita, è gradita la prenotazione. Per info: 377-5205344.

Un sabato con Dante nel cuore del parco archeologico Rudiae a Lecce. Lo spettacolo itinerante di Agostino De Angelis fa tappa tra gli scavi alle porte del capoluogo: oggi, alle 18.30, in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, Rudiae ospita lo spettacolo teatrale itinerante Incontro con Dante. Uno spettacolo insolito in un sito che nasce ancora prima di Dante, ma il collegamento storico, dal periodo arcaico a quello romano, ci riporta e fa riferimento, ad alcuni letterati latini dai quali il Sommo Poeta attinge per scrivere l'opera più famosa della lingua italiana. Si parte proprio dal fatto che il padre della letteratura latina, Quinto Ennio nasce nella città messapica di Rudiae nel 239 a.C., a circa 30 anni di distanza dalla conquista romana del Salento e compose tragedie, commedie e 18 libri degli Annali, che narravano gli avvenimenti della storia di Roma e del Lazio a partire dall'arrivo di Enea. Quell'Enea ripreso dal poeta latino Virgilio che è guida e ragione di Dante nella Divina Commedia, e che Dante incontra nel I Canto dell'Inferno Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi e vissi a Roma sotto l buon Augusto, quell'Imperatore che soggiornò nell'antica Lupiae. Dante colloca anche nella cantica del Paradiso l'imperatore Traiano che incluse l'antica Lupiae nella via Traianea che andava da Roma a Brindisi.

L'evento promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce con il patrocinio di Regione Puglia e Provincia di Lecce, in collaborazione con Ar.V.A. Spin-Off UniSalento, rientra nel Progetto Nazionale di Promozione e Valorizzazione 2021 curato da Desirée Arlotta e organizzato dall'associazione culturale ArchéoTheatron. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni archeotheatron.ass@gmail.com oppure 349-4055382.