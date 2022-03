“Fiorello presenta: Fiorello”, lo showman siciliano torna a teatro dopo cinque anni: ad aprile a Bari al Teatro Team

Doppia data per Fiorello a Bari. L'artista sarà al Teatro Team il 26 e 27 Aprile 2022 con lo spettacolo “Fiorello presenta: Fiorello”, il nuovo show scritto da Rosario Fiorello insieme a Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia.

Lo showman siciliano torna a teatro dopo cinque anni con uno spettacolo che si annuncia già essere esilarante e coinvolgente per il pubblico in sala. “Fiorello presenta: Fiorello” è un format di improvvisazione ed esperimenti che prevede anche interazione con il pubblico in sala che sarà coinvolto nel pieno dello spettacolo.

Reduce dal palco di Sanremo, Fiorello tornerà a Bari nel mese di aprile e le date potrebbero essere sold out in pochissimo tempo

Tutte le info e biglietti su www.teatroteam.it

