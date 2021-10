Festival del cinema europeo. Dal 6 novembre a Lecce con gli omaggi a Giovanna Ralli e István Szabó. Verdone: «Finalmente vedrò del mio ultimo film con pubblico in sala»

Giovanna Ralli, István Szab, Carlo Verdone e l'anteprima nazionale di Per tutta la vita di Paolo Costella con Carolina Crecentini e Filippo Nigro. Questi alcuni degli appuntamenti della XXII edizione del Festival del Cinema Europeo presentata oggi a Roma da Antonio Parente, direttore Apulia Film Commission e Alberto La Monica, direttore artistico, che si svolgerà a Lecce dal 6 al 13 novembre.

L'ulivo d'oro a Giovanna Ralli e István Szab

Intanto un omaggio a Giovanna Ralli, che riceverà l'Ulivo d'oro alla carriera e a cui sarà dedicata una retrospettiva dei suoi film. Per la sezione dedicata alle figure centrali del cinema europeo c'è István Szab con una rassegna dei film che comprende Mephisto, con cui il regista ungherese vinse l'Oscar nel 1981, e Final report il suo ultimo lungometraggio interpretato da Klaus Maria Brandauer che verrà presentato a Lecce in anteprima nazionale. Previsto anche con il regista ungherese un incontro con il pubblico e la consegna dell'Ulivo d'Oro alla Carriera.

Dieci i film in anteprima nazionale

Saranno dieci i film a Lecce in anteprima nazionale, presentati dai registi o dagli attori. Tra questi A GOOD MAN di Marie-Castille Mention-Schaar; FOX IN HOLE di Arman T. Riahi; LOVE TASTING di Dawid Nickel e MY LITTLE SISTER di Stéphanie Chuat R Véronique Reymond. Il Festival del Cinema Europeo propone poi una sezione non competitiva dedicata alla Commedia Europea con proiezioni di cinque film in anteprima nazionale e incontri con i rispettivi registi. Per le anteprime oltre PER TUTTA LA VITA, film d'apertura del Festival, anche LA PERSONA PEGGIORE di Joachim Trier, che uscirà in sala il 2 dicembre con Teodora. E ancora, ci sarà la prima proiezione in una sala cinematografica del film SI VIVE UNA VOLTA SOLO di Carlo Verdone, prodotto da Filmauro e distribuito da Amazon Prime Video («Sono emozionato perché quella di Lecce sarà la vera anteprima del mio film» ha commentato il regista. Tra i documentari in rassegna: LA LEGGE DEL TERREMOTO esordio alla regia di Alessandro Preziosi; LA MACCHINA DELLE IMMAGINI DI ALFREDO C di Roland Sejko e CENTOOTTO di Giuseppe Bellasalma, Michele Lipori, Claudio Paravati. Ci sarà poi il premio dedicato a Mario Verdone, riservato a un giovane autore italiano che si sia particolarmente contraddistinto nell'ultima stagione per la sua opera prima. La Giuria è costituita da Carlo, Luca e Silvia Verdone. La consegna il 13 novembre 2021. Infine per il nono anno consecutivo, il Festival del Cinema Europeo, insieme al Centro Nazionale del Cortometraggio e d'intesa con la famiglia, attribuisce un Premio in memoria del regista Emidio Greco, con l'intento di premiare un giovane autore italiano (massimo 35 anni) per il suo talento nella realizzazione di un cortometraggio.

«Sono felice di vedere 'Si vive una volta solà insieme al pubblico. Durante la promozione si andava da una città all'altra e non abbiamo mai avuto modo di vederlo in sala, a parte un breve saluto. A Lecce sarà per me la vera anteprima con il pubblico e ne sono emozionato», ha detto Carlo Verdone durante la conferenza a proposito della presentazione del suo ultimo film durante il Festival del Cinema Europeo. Il ricco programma prevede anche la presentazione in anteprima del restauro di '7 chili in 7 giornì di Luca Verdone con Renato Pozzetto e Carlo Verdone; il restauro del film è a cura di Infinity+ e sarà disponibile su Infinity+ dall'11 novembre. Protagonisti di quest'anno Giovanna Ralli e István Szabó ai quali vengono tributati due corposi omaggi. A Giovanna Ralli, icona del cinema italiano, il Festival dedica una retrospettiva di alcuni dei film da lei interpretati tra cui, a 60 anni dall'uscita, e in anteprima nazionale il restauro del film 'La famiglia Passaguaì di Aldo Fabrizi, portato a nuova luce grazie all'operazione di restauro realizzata dalla Cineteca di Bologna e Rti - Mediaset presso il laboratorio L'Immagine Ritrovata. Mentre a István Szabó, figura centrale e di spicco del cinema europeo, un omaggio che comprende una rassegna dei film che maggiormente ne hanno segnato la carriera, come 'Mephistò con cui il regista ungherese vinse l'Oscar nel 1981 e 'Final report' il suo ultimo lungometraggio interpretato da Klaus Maria Brandauer che verrà presentato a Lecce in anteprima nazionale. Tante le anteprime presentate tra cui 'Per tutta la vità di Paolo Costella, film d'apertura del Festival, grazie a Rai Cinema e che uscirà nelle sale l'11 novembre con 01 Distribution. A Lecce saranno presenti insieme al regista, lo sceneggiatore Paolo Genovese, e gli attori Carolina Crescentini e Filippo Nigro. Mentre il film di chiusura della XXII edizione del Festival sarà, in anteprima nazionale, 'La persona peggiorè di Joachim Trier, che uscirà nelle sale il 2 dicembre con Teodora. Tra le altre anteprime l'esordio alla regia di Alessandro Preziosi La legge del terremoto, prodotto da Khora Film con Rai Cinema in associazione Istituto-Luce Cinecittà che sarà nelle sale il 16 novembre e 'Tamburreddhu, Resistenza sonora Salentin di Claudio «Cavallo» Giagnotti e Pierluigi de Donno. Ancora un restauro a cura della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, 'Per grazia ricevutà di Nino Manfredi, suo primo lungometraggio come regista, omaggio in occasione del centenario della sua nascita. Il programma del Festival si articola attorno a una competizione ufficiale di lungometraggi europei e a sezioni volte a delineare figure della cinematografia italiana ed europea. Le altre rassegne, tra cortometraggi e documentari, rappresentano un percorso di ricerca di temi e di nuovi linguaggi audiovisivi.