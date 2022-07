Live e presentazioni di libri: ecco cosa fare questa sera in Puglia

Concerti, aperitivi al tramonto, sagre di paese oppure trekking: ecco tutti gli appuntamenti di oggi, domenica 31 luglio, per non annoiarsi mai in Puglia.

Lecce e provincia

Prosegue il ricco programma di concerti promosso dal Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce che fino al 21 settembre proporrà tredici appuntamenti nel cuore del centro storico del capoluogo salentino.

Oggi (ore 21 – ingresso libero), per il progetto EArPieCe, la Villa Comunale di Lecce ospita “Canti del mare”. Il cantante dei Radiodervish Nabil Bey (voce, tar, chitarre, live electronic) e Fabrizio Piepoli (voce, pianoforte, chitarre, saz, oud, live electronics) affiancati da Alessandro Chiga (percussioni), Morris Pellizzari (chitarra), Claudia Di Palma (voce) e Anna Rita Di Leo (voce) esploreranno gli universi musicali pugliese, arabo-mediorientale e dell’area dei Balcani, mescolando tradizione e musica leggera, suoni acustici ed elettronica.

APPROFONDIMENTI IL GRANDE EVENTO Notte della Taranta, ospite Stromae. Il concertone torna col pubblico MUSICA Negramaro in concerto, sette nuove date: tre a Roma, Milano e Bari BARLETTA Al Jova Beach Party in treno: ecco le promozioni di Trenitalia. Trasporti ad hoc anche nella notte TREPUZZI Nato Liam, figlio di Payà dei Boomdabash: gli auguri "vip"

In Piazzetta dei Musicisti - Galleria dei due mari a Gallipoli si conclude la prima edizione di “Duerive. Festival delle storie”. Alle 20.30 la serata si aprirà con l’incontro “La realtà tradita, gli inganni di chi scrive” con Walter Siti, Gianmarco Perale, Beppe Cottafavi e Mattia Zecca. Alle 21:30 la prima edizione del festival si concluderà con la musica di Ninotchka, progetto musicale di Mimmo Pesare, autore, musicista e producer tarantino di stanza a Lecce (dove è docente di Scienze della Comunicazione all’Università del Salento), impegnato per oltre vent’anni in band indipendenti.

È il Museo della Civiltà Contadina di Tuglie alle ore 21.30 a ospitare lo spettacolo teatrale dell’autore e attore salentino che qui ripercorre alcune storie che lo hanno attraversato in più di dieci anni, dalla vita in miniera alla sua infanzia, creando anche un confronto con storie lontane nel tempo e nello spazio, come la storia di un popolo in cammino. Biglietto 5 euro.

Brindisi e provincia

L'attore Martino Palmisano in scena questa sera al castello ducale di Ceglie (ore 21) con lo spettacolo teatrale, “Venere in pelliccia”, liberamente tratto dall’omonimo romanzo (1870) di Leopold von Sacher Masoch adattato per il palcoscenico dallo stesso Palmisano. L’ingresso è libero.

Ritorna a Mesagne il premio letterario nazionale “Città di Mesagne”, appuntamento estivo con la cultura a cura dell’associazione di volontariato “Solidea (1 Utopia) Odv”: L'appuntamento è fissato per questa sera alle ore 20,30 in piazza d’armi del castello Normanno-Svevo.

A Villa Castelli fari puntati sulla “Notte bianca dei Bambini”, a cura di Lab Communications, che si svolgerà questa sera, a partire dalle ore 20.30, in Piazza Municipio, Piazza Ostillio e corso Vittorio Emanuele . Una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento con numerosi artisti e spettacoli dedicati ai più piccoli.

Un viaggio guidato alla scoperta della cripta di San Biagio di San Vito dei Normanni, centro di un antico insediamento rupestre, è in programma questa sera. Ingresso gratuito alle ore 18, 18.45 e 19.30.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna il “Trofeo delle 2 Torri”. L’iniziativa, organizzata dall’Atletica Carovigno, è giunta alla sua 17esima edizione. La gara podistica, inserita nel calendario nazionale Fidal, con i suoi 12 chilometri e 200 metri collega Torre Guaceto a Torre Santa Sabina.

Taranto e provincia

Appuntamento da non perdere per gli appassionati del genere e non solo. Parte oggi la XIII edizione dello Jonio Jazz Festival. L’appuntamento col grande Jazz si terrà presso la lussureggiante location dell’Oasi dei Battendieri, sulla Circummarpiccolo, a Taranto, a partire dalle ore 21. E si comincia alla grande con uno straordinario quartetto. Vale a dire: Di Nunzio/Bassi/Nisi Trio Special Guest Antonio Faraò, con Luigi Di Nunzio al sax alto, Giuseppe Bassi al contrabbasso, Marcello Nisi alla batteria, e “l’ospite” Antonio Faraò al pianoforte, che rappresenta una brillante fusione di gioventù, freschezza ed esperienza. Sassofonista dal fulgido talento, dalla viscerale musicalità, spigliatezza di fraseggio, raffinata tecnica e suono riscaldante, Di Nunzio è un ex astro nascente del sassofono jazz nazionale, perché ormai affermatosi da parecchi anni in Italia.

“Finché potrò vedere la luce”, è il titolo del primo romanzo scritto da Valerio Manisi, già autore di diverse opere teatrali, poetiche, musicali e cinematografiche. Verrà presentato per la prima volta questa sera presso la “Vineria a Sud” di Grottaglie. Il libro è già acquistabile su Amazon. Appuntamento in via San Francesco de Geronimo, 39 a partire dalle ore 19 con ingresso libero.

Sport e spettacolo si fondono questa sera all’ippodromo Paolo VI di Taranto, per il Gran Premio Due Mari “trofeo Donato Carelli”, edizione 2022. Un evento ricco di emozioni e divertimento che vedrà alternarsi la corsa al dj set e a momenti per i più piccoli. Organizzato dalla Sifj, società che gestisce l’ippodromo, vedrà come ospiti di eccezione Alex Belli e Delia Duran, coppia reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A presentare la serata – con ingresso libero - sarà Vito Antonio Punzi, ex sindaco di Montemesola. Dalle ore 20, ingresso gratuito.

Bari e provincia

Stasera alle ore 21.30, nel parco comunale in via Sant'Elia a Corato, si terrà il concerto di Irene Grandi "Io in blues" in occasione della quarta edizione del Festival GustoJazz. I cancelli apriranno alle ore 20, costo dei tagliandi tra 10 e 20 euro. Per info contattare il numero 080/8728343.



A Bari, invece, rassegna itinerante intitolata "Municipi Sonori". Si inizia stasera alle ore 20.30 in piazza dei Mille. I maestri d'orchestra, e anche i musicisti, sono tutti dell'orchestra della fondazione teatro Petruzzelli. Per maggiori informazioni consultare il sito della fondazione stessa.