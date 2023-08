Cosa fare stasera in Puglia: Luché al Parco Gondar e la sagra della carne di cavallo, tutti gli appuntamenti da non perdere

Dal concerto di Luchè al Parco Gondar (di Gallipoli) alle varie sagre e gli eventi. Ferragosto è passato ma l'estate pugliese va avanti. Una serie di eventi di piazza, concerti e festival: ecco la guida con tutti gli appuntamenti da non perdere per scegliere cosa fare stasera.

Cosa fare a Lecce e provincia

Questa sera sarà Luchè a calcare l’Arena del Parco Gondar di Gallipoli. Il rapper e produttore partenopeo si è ripreso la scena nei palazzetti e nei migliori festival d’Italia con “DVLA TOUR” e il suo ultimo album “Dove Volano le Aquile”, 16 tracce con i featuring di Elisa, CoCo, Etta, Marracash, Madame, Ernia, Geolier, Guè&NoyzNarcos.

L’artista multiplatino è pronto a tornare sul palco di una delle location più importanti del Sud Italia con il suo show, che ha incasellato un sold out dietro l’altro, e conquistato i maggiori palasport italiani. Il live sarà l’occasione per portare dal vivo i brani di “Dove Volano Le Aquile”, ultimo grande progetto discografico, certificato disco di platino, a cui si sono aggiunti negli ultimi mesi tre hit indiscutibili come “Purosangue” feat. Shiva, “Che stai dicenn” feat. Paky e “La Notte di San Lorenzo” (disco d’oro), oltre a tutti i suoi più grandi successi.

Sarà la festa più Frisca dell’estate salentina. Oggi alle 19.30 nel grande parco di Alveare a Lecce la prima edizione dell’appuntamento di musica live immersi nella natura.

Protagoniste Lucia Effe e Playgirl from Caracas per una lunga notte di musica, dal tramonto all’alba, aperto a tutti e con ingresso gratuito.

Serata dedicata alla “Sacra te la Carne te Cavaddhru”, stasera a Seclì. La sagra, radicata nella tradizione del piccolo e delizioso borgo nel cuore del Salento, è da tempo diventata uno degli eventi irrinunciabili dell’estate salentina. Regina indiscussa della sagra è la

carne di cavallo preparata in tantissimi modi diversi: pezzetti alla pignata, arrosto, polpette, “ntrame”, involtini, bresaola, soffritto ecc.,

Sul palco questa sera la musica, tradizionale e non solo, proposta da Scazzacatarante e dj Stefano Carrino.

Cosa fare a Bari e provincia

Questa sera ad Alberobello per “Trullin’ Beer”, manifestazione con musica e intrattenimento per tutta la famiglia organizzata dall’Associazione Pinnacoli, nell’area dedicata tra Viale Einaudi fino a Via Nino Rota, alle 21 si esibirà il celebre Antonio Da Costa, artista pugliese autore di canzoni, diventate veri e propri tormentoni ballati in tutto il mondo. Compositore, cantante, chitarrista e arrangiatore, in attività da vent’anni, la sua musica fonde esperienze vissute con popoli di etnie differenti, unite al calore e al sapore inconfondibile della sua terra.

Questa sera alle 20.30 per l’ultimo appuntamento della IV^ edizione del Santa Jezza Festival si esibirà Roberto Ottaviano e la sua band con il progetto “Doussoun’ Gouni”, che prende il nome dal titolo dell’album realizzato dallo stesso sassofonista, dedicato alle popolazioni dell’Africa occidentale sub-sahariana, un viaggio musicale alla scoperta delle più profonde sonorità afro mescolate ai più affascinanti e particolari suoni jazz, con otto brani raccolti in questo prezioso lavoro.

Cosa fare a Taranto e provincia

Esibizioni dal vivo, intrattenimento e una ricca proposta di progetti artistici. Musica per tutti i gusti, con una serie di spettacoli itineranti per le strade di Taranto.

Torna il consolidato format degli showcase diffusi, organizzato dall’associazione culturale Altramusicalive, che quest’anno prende il nome di “Concerti d’estate 2023”.

Come da tradizione, largo spazio verrà riservato ai talenti del territorio, che avranno la possibilità di essere a stretto contatto con il pubblico. Tutti i concerti sono gratuiti e l’intero calendario di appuntamenti è sostenuto da Renexia Spa, società che opera nelle energie rinnovabili ed è specializzata nelle soluzioni per la mobilità sostenibile. Una realtà impegnata nella promozione della cultura e dell’economia ecocompatibile. La kermesse vanta il patrocinio del Comune di Taranto e la collaborazione dei commercianti del Borgo.

In ogni serata, diverse band, che presenteranno generi musicali diversi, si alterneranno nelle varie postazioni allestite per le vie e le piazze cittadine, offrendo una selezione che spazia dai grandi classici italiani e internazionali, passando per progetti inediti e innovativi. I gruppi si esibiranno lungo il Borgo Umbertino.

A regalare musica e divertimento negli altri quartieri ci penseranno Franco Cosa e la sua Show Live Band che, in maniera itinerante, faranno tappa in vari rioni con lo spettacolo “Giro Franco”. La musica accompagnerà queste serate estive, rendendo ancora più piacevole le passeggiate per le vie coinvolte e offriranno un brillante sottofondo per lo shopping nei negozi cittadini.

Torna stasera a Marina di Chiatona “Cloni Quasi Tali & Quali”. Con oltre 2 ore di show, i migliori artisti sosia e con trucco e parrucco del club “Cloni Quasi & Quali”, regaleranno nel corso della finalissima, che si terrà a partire dalle ore 20,30 nel terrazzino del lido Onda Blu.

Si tratta della più emozionante “multicover”, tra performance e imitazioni in un evento davvero coinvolgente e divertente, in un esilarante show, con cambi di costume di scena, diretto da Roberto Panarelli.

Dopo il boom di presenze e il grande successo di critica, registrato nel corso del primo evento dello scorso 7 luglio, la carovana di “Cloni Quasi Tali & Quali” attende ancora una volta il grande pubblico per il gran finale.

Cosa fare a Brindisi e provincia

Prima edizione questa sera in piazza Sant’Oronzo, alle 21, del Gran Galà di Ostuni. L’evento è promosso da Donato Cosimo Spalluto, titolare del Ristocafè Casbah che si trova nel cuore della Città Bianca. L’iniziativa punta i riflettori sulle eccellenze del territorio. Durante la serata, presentata da Maria Liuzzi (giornalista di Telenorba) e Beppe Convertini (noto conduttore Rai, originario di Martina Franca), verranno consegnati riconoscimenti a coloro che si sono spesi per la valorizzazione del territorio tra la Valle D’Itria e l’Alto Salento.

In occasione della Festa patronale in onore della “Madonna dell’Uragano” il Comune di Carovigno ha organizzato per questa sera in piazza ‘Nzegna il concerto de “La Nuova Orchestra Italiana”. L’evento si terrà alle 21. L’ Orchestra fondata da Renzo Arbore si esibirà nella formazione completa con i classici della musica napoletana da ballare in Piazza. I 14 musicisti dell’orchestra porteranno sul palco di Carovigno la canzone classica napoletana con lo stile inconfondibile del loro fondatore. Sarà un evento gratuito che rientra nel programma dell’estate di Carovigno.