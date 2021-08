Nicolò Fabi a Lecce per Oversound. E poi visite guidate, pizzica e mostre. Ecco cosa fare il 18 agosto

Puglia da vivere, non solo per il suo mare, ma anche per la storia, le tradizioni, la cultura e il cibo. E anche mercoledì 18 agosto c'è tanto da fare e da vedere per chi è in vacanza. Ricco il cartellone di eventi delle province di Lecce, Bari, Taranto e Brindisi.

Lecce

A Lecce c’è Niccolò Fabi in concerto. Il cantautore romano, che sta girando l’Italia proponendo sia le canzoni del suo ultimo album “Tradizione e tradimento”, sia i successi più noti del suo repertorio, si esibirà alle 21 in piazza Libertini per l’Oversound Music Festival, progetto dell’agenzia M&P Company e dell’etichetta Vulkano Concerti, che porta sul palco di piazza Libertini importanti artisti della musica e dello spettacolo, e, grazie alla collaborazione del Comune di Lecce, anche nel programma di eventi “Lecce in scena”.Info: 329.7761511.

Presicce

Torna a Presicce, dopo un anno di stop, il “Praesitium festival by I colori dell’olio”, giunto alla sua dodicesima edizione. Alle 20.30 salirà sul palco Matteo Cazzato, presiccese, cantante che si è fatto conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione e permanenza nel programma “Amici” di Maria de Filippi. Sarà lui ad aprire il concerto di Filippo Neviani, in arte Nek (concerto a pagamento, biglietti disponibili su Ticket One). Il cantante con il suo live acustico ripercorrerà la sua straordinaria carriera e canterà i tanti brani che lo hanno consacrato tra gli artisti più apprezzati nel panorama della musica italiana. A seguire ci saranno i dj di Mondo Radio.

Valenzano

Davide Toffolo, fumettista, cantautore, chitarrista e frontman della band indie i “Tre Allegri Ragazzi Morti”, arriva a Valenzano, dopo la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con gli Extraliscio. Unica data pugliese per l’artista poliedrico di Pordenone, la cui carriera è sospesa tra musica e fumetto. Il suo ultimo capolavoro – “Come rubare un Magnus” – ripercorre le opere del fumettista bolognese, Roberto Raviola, disegnatore di “Alan Ford”, “Kriminal” e “Satanik” e creatore de “Lo Sconosciuto”. Richiesta biglietti gratuiti su Facebook o tramite Eventbrite. Prenotazione del posto e Green Pass obbligatori.

Bari

La cultura non va in vacanza. “Bibart – Biennale Internazionale d’arte” fino al 29 agosto, nel centro storico della città di Bari. Alla sua terza edizione, porta in scena circa centoventicinque artisti da tutto il mondo, tra pittori, scultori e videomaker. Novità assoluta di quest’anno, le installazioni sonore dedicate alla “selva oscura” dantesca, alle quali il visitatore potrà accedervi singolarmente. Orari: Vallisa, Santa Teresa dei Maschi, Salone arciconfraternita del Carmine: dal martedì alla domenica ore 10-13 e 17-20. Succorpo cattedrale: lunedì, martedì, giovedì, sabato ore 9.30-12.00 e mercoledì, venerdì, domenica ore 9.30-12 e 16.30-18

Info: 3455119994 - Instagram bibartbiennale - www.facebook.com/bibartbiennale - bibartbiennale@gmail.com.

Valle d'Itria

“Notte Verde” a Cisternino: questa sera incontro sulla cucina e i prodotti locali “Dalla geografia del gusto al gusto della geografia”, che si terrà a partire dalle 20.30 all’interno della Villa comunale, moderato dalla giornalista enogastronomica Barbara Politi e vedrà la presenza del geogastronomo Sandro Romano, del centro di Lingua e cultura giapponese Momiji, di Salumi Santoro e di Michele Bruno del Mercatino del Gusto di Maglie. Seguirà poi nella Chiesa Madre l’evento “Amore che muove il sole e l’altre stelle”, musica antica Lecturae Dantis Ensemble concentis (per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 3775083063 e 3338944686.

Brindisi

Imperatori, viceré e castellani del castello Alfonsino saranno i protagonisti della prossima passeggiata tematica che si terrà nel pomeriggio di oggi alle ore 18.30 presso il Forte di Brindisi. I visitatori avranno l’opportunità di intraprendere un viaggio all’interno del castello e di andare alla scoperta dei meravigliosi ed interessanti stemmi presenti, apprendendo molte curiosità riguardo alle figure più importanti che hanno vissuto all’interno del maniero e ne hanno determinato la storia. Durante il tour le guide racconteranno del colloquio tra l’imperatore Filippo III e San Lorenzo da Brindisi e la conseguente profezia del santo. E si narrerà riguardo ai vari castellani che abitarono nel castello e dei loro sotterfugi per potersi arricchire a scapito delle truppe. Inoltre, si parlerà di gesta eroiche compiute dai viceré per difendere il Regno dalle continue invasioni.

Info e prenotazione obbligatoria al numero telefonico 3792653244.

Castrignano

Alle 21, con Caminanti il centro contemporaneo Kora di Castrignano dei Greci dà il via alle attività di divulgazione, per far conoscere ed interagire il centro con il territorio, un percorso pensato per famiglie, tra attività creative e laboratori, rivolti ai bambini. Negli spazi del Castello De Baronis di Castrignano dei Greci, Stefano Margiotta condurrà i partecipanti in un’escursione ideale nel parco delle cave e della pietra leccese di Cursi, per capire come il clima ha cambiato il territorio.Si vedranno fossili risalenti alle glaciazioni pleistoceniche e come siano diventati tutt’uno con la materia fino a smaterializzarsi per la produzione di manufatti di pietra. Per info e prenotazioni: edu@k-ora.it o Simona Casarano: 329/9336478.

Corigliano d'Otranto

Musica live e sonorità ricercate sono protagoniste anche stasera. Al via la seconda edizione de “Le vie del melograno”, all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto. È la rassegna ideata e diretta da Nabil Bey, cantante, autore e compositore di origine palestinese, voce dei Radiodervish, e in programma fino al 23 agosto. Si parte alle 21.30 (contributo associativo 10 euro) con Ravian, progetto che vede insieme Nabil Bey e Pejman Tadayon, musicista e compositore persiano. Prima del live (dalle 20.30) sarà possibile prenotare un tavolo per il pre-concerto per degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure e i vini delle Cantine Duca Guarini di Scorrano. Ingresso riservato ai soci. Posti limitati con prenotazione consigliata: lumbroia@massimodonno.it, 3381200398.

Nociglia

A Nociglia, nel giardino del Palazzo Baronale, c’è l’ultima serata del Nucijazz Festival, organizzato da Oltretromba Jazz Club, con la direzione artistica di Riccardo Coratelli. Alle 21 (ingesso libero) salirà sul palco Giacomo Tantillo 4tet, premiato Trombettista/Compositore che con il suo quartetto, composto da Andrea Rea, pianoforte, Fulvio Buccafusco, contrabbasso, David Locascio, batteria, presenterà il suo ultimo album “Water Trumpet”, strutturato principalmente da composizioni originali e da alcuni brani del grande Trombettista Woody Shaw. Prima di Tantillo salirà sul palco il gruppo Tito Schipa jazz 5et, composto dai giovanissimi allievi del corso di laurea in jazz del Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Prenotazione obbligatoria. Info: 327.5733604 - 329.8236668 - www.oltretrombajazzclub.com.

Al Castello di Corigliano

Il Castello Volante di Corigliano d’Otranto e Bluebeat propongono la seconda e ultima serata di “Birre al castello”. Dalle 19 nell’atrio e nelle varie terrazze del maniero si apriranno gli stand con 35 birre artigianali e sarà possibile scoprire il menù di “Nuvole - Cibi, storie, culture”, officina del gusto e degli spiriti.⁣ Aperte anche le mostre curate da Big Sur per il progetto Visioni del Sud, programma di residenze artistiche e percorsi espositivi curato da Francesco Maggiore e Efrem Barrotta. Dalle 21 si parlerà di “Sugli spalti. In viaggio negli stadi del mondo: storie di sport, popoli e ribelli” (Meltemi) con l’autore Andrea Ferreri e con Luca Brindisino, che firma la prefazione. Alle 22.30 musica, interviste e racconti con R&D Vibes in “Live radio show” con selezioni reggae, ska, rocksteady. R&D Vibes è un programma musicale del palinsesto di Radio Sonar dall’ottobre del 2016 (precedentemente su Radio Popolare Salento-Popolare Network dall’aprile del 2008 al giugno 2016).

Ingresso (GreenPass obbligatorio) con birra di benvenuto 5 euro. Info e prenotazioni 3273024778.

Alla scoperta di Taranto

Riprendono le passeggiate alla scoperta della città, questa volta con lo sguardo rivolto al rapporto indissolubile che lega Taranto alla sua risorsa primaria, ovvero il mare. L’occasione è quella di ripercorrere insieme i principali sviluppi morfologici della città nel corso dei secoli, legati alla sua particolare conformazione territoriale (città bimare), centrale nell’ ambito dei rapporti con il Mediterraneo, e importante per la rilevanza delle attività produttive marittime e artigianali. La visita sarà condotta dalla guida turistica abilitata Serena Arco e avrà la durata di circa 1 ora e 30 minuti.

Si ricorda che è necessario portare con sé la mascherina. Consigliabile portare con sé una bottiglietta d’ acqua personale da utilizzare all’ occorrenza durante il percorso. Che è il seguente: «Partendo da Piazza Garibaldi, percorreremo via Roma costeggiando la ringhiera; Ponte Girevole, Corso Garibaldi fino a Piazza Fontana». Inizio: 18, start point : davanti Cassarmonica in Piazza Garibaldi. Costo della visita: 8 euro adulti (gratuito per bambini e adolescenti). La prenotazione è obbligatoria tramite messaggio al contatto whatsapp seguente ed effettuata entro almeno un giorno prima dalla visita:

328 3250460. La visita sarà confermata al raggiungimento della soglia minima dei partecipanti.

Manduria

Gegè Telesforo 4tet in concerto oggi a Manduria nell’ambito del programma degli eventi estivi organizzati dall’amministrazione comunale. Il noto musicista e ricercatore musicale si esibirà con la sua band (special guest Dario Deidda) nella centrale piazza Garibaldi a partire dalle 21.30, in un concerto ad accesso gratuito, nel rispetto delle normative anti Covid, infoline: 368.7305100.

Cutrofiano

Tappa a Cutrofiano, stasera, per il festival itinerante La Notte della Taranta. In piazza Municipio, la serata si aprirà alle 21.00 con il Coro popolare di Terra d’Otranto. Alle 22, a seguire ci sarà “Suddissimo”, un’immersione nel mondo di Matteo Salvatore.