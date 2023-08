Eventi di piazza, come il "Birre al Castello" a Corigliano d'Otranto, spettacoli teatrali come quello di Rocco Papaleo a Mesagne. E una serie di appuntamenti da non perdere. In Puglia l'estate continua e lo fa con concerti, sagre e diversi eventi da seguire.

Sfoglia le slides per scoprire cosa fare stasera in Puglia