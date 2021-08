Bugo getta il microfono e smette di cantare ad Ascoli, gelo sul palco: «Non posso vedervi così»

Con Morgan non è finita nel migliore dei modi, ma Bugo sembra aver ereditato dall'ex amico una certa propensione a far parlare di sé. Nel corso della sua esibizione ad Ascoli Piceno, in occasione della "Notte Bianca" del 10 agosto in piazza del Popolo, Christian Bugatti - questo il vero nome dell'artista - si è reso protagonista di un episodio che ha lasciato il pubblico senza parole. Mentre cantava "Sincero" - la canzone portata a Sanremo proprio con Morgan -, Bugo ha interrotto improvvisamente la performance, gettando via asta e microfono, ed è rimasto in silenzio sul palco mentre la band continuava a suonare.

Bugo, cosa è successo alla Notte Bianca di Ascoli Piceno

Secondo quanto raccontato dai presenti, Bugo si è mostrato più volte insofferente nel corso del concerto verso la norma anti-Covid che impediva al pubblico di stare in piedi. «Non ce la faccio proprio a vedervi seduti, ma mi hanno detto che bisogna fare così», avrebbe ripetuto sul palco. In platea, infatti, erano ammesse solo persone munite di Green pass, rigorosamente sedute, mentre al di là delle transenne c'erano persone in piedi ad assistere alla performance del cantante. Non è chiaro se il gesto di Bugo sia legato a una forma di protesta verso le restrizioni, oppure se ce l'avesse con qualcuno in particolare. Al termine del concerto il cantante è stato aspramente criticato perché si sarebbe concesso ai fan per selfie e autografi, senza rispettare distanziamento e utilizzo della mascherina. Fatto sta che, con o senza Morgan, Bugo sa come far discutere ogni volta che sale sul palco.