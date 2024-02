Là dove la performance chiama, HP Composites risponde. E se la richiesta può venire da ogni parte mondo, il riscontro viene da Campolungo, frazione alle porte di Ascoli Piceno, dove hanno sede i cinque stabilimenti dell’azienda, di capitale francese e cuore marchigiano che, in poco più di un decennio, è diventata leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di componenti in materiale composito rinforzato in fibra di carbonio. Solo per fare un esempio: la Lamborghini SC63 che gareggerà nella classe Hypercar del Campionato Mondiale Endurance FIA 2024, oltre che alla 24 Ore di Le Mans a giugno, nasce ad Ascoli. Una leadership che, partita dall’automotive, ora si è allargata ad altri settori in particolare navale, aeronautico, industriale e design. HP sta proprio per High Performance, la sigla scelta da Jacques Nicolet, attuale presidente, nel 2010 quando avviò la produzione di materiale composito avanzato con una quarantina di dipendenti alle porte di Ascoli, in un territorio vergine da questo punto di vista produttivo.

APPROFONDIMENTI INTRIGANTE De Tomaso P72, imminente la produzione della hypercar dal gusto vintage NEWS Koenigsegg, una Jesko con dettagli oro 24 carati. Esclusivo esemplare realizzato con dettagli in foglia d’oro SUPERLATIVA McLaren GTS, l’evoluzione della specie dotata di 635 cv per raggiungere i 326 km/h

LA PRODUZIONE

Adesso i dipendenti sono 620 a tempo indeterminato che arrivano a 800 nei periodi di punta della produzione. Una cavalcata testimoniata anche dal fatturato, passato da 7 milioni di euro nel 2013 a 55 milioni nel 2022. «Posso anticipare che nel 2023 abbiamo raggiunto il nostro record storico di fatturato con quasi 62 milioni» afferma Abramo Levato, direttore generale dell’azienda. Oltre al successo singolo, HP è diventata un’esperienza seminale per l’intero territorio che si va configurando sempre più come Carbon Valley. HP è presente in tutti i segmenti del motorsport, dalla F4 alla F1 passando per le vetture Endurance. Tra i partner dell’azienda grandi nomi storici come Lamborghini Squadra Corse e il team Ligier, di cui lo stesso Jacques Nicolet, presidente di HP, è proprietario, Rimac, Bugatti, Tatuus F4.

LE COLLABORAZIONI

Determinanti nello sviluppo dell’azienda, la formazione. Spiega Levato: «Le risorse che abbiamo inserito le abbiamo formate ex novo per l’80% secondo le caratteristiche necessarie all’azienda. Nelle Marche si lavora bene e non è un caso che il nostro presidente le abbia scelte nel 2010 quando si è trattato di avviare la produzione. C’è però un punto: noi facciamo parte di un comprensorio, che è la Vallata del Tronto, che comprende Marche e Abruzzo. Siamo a 1.100 metri dall’Abruzzo dove c’è un trattamento completamente diverso per le imprese dovuto alla Zes e alla decontribuzione sud per cui per noi per assumere dipendenti, e ne abbiamo assunti a centinaia anche in epoca Covid, significa trovare concorrenti che sono molto più avvantaggiati di noi perché hanno un potere contrattuale nei confronti di risorse, formate da noi, che ci penalizza».