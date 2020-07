Notte della Taranta, annullato il festival itinerante. E il concertone di Melpignano sarà a porte chiuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carpignano Salentino aveva già deciso di annullare la tappa della Notte della Taranta - il festival itinerante - già programmate nei prossimi giorni nel Comune Salentino. I motivi sono legati al quadro epidemiologico che si è venuto a creare in queste ultime ore con la registrazione di nuovi casi covid. Da qui la decisione anche del Consiglio di amministrazione della Fondazione La Notte della Taranta, che si è riunito oggi in seduta straordinaria unitamente ai Sindaci della Grecìa Salentina. La decisione: annullare in via preventiva le tappe del Festival Itinerante nei 19 Comuni del Salento.Mentre il Concertone finale di Melpignano si svolgerà a porte chiuse e verrà trasmesso su RAI 2, il 28 agosto alle 22.45.Una decisione difficile e sofferta, fanno sapere dalla Fondazione. «La decisione di annullare il Festival itinerante e di svolgere il Concertone a porte chiuse, è una scelta attentamente ponderata e condivisa anche con i Sindaci della Grecìa Salentina - è il commento del presidente della Fondazione Massimo Manera -Abbiamo interpretato la sensibilità delle nostre genti e abbiamo deciso in coerenza, nonostante la nostra macchina organizzativa fosse pronta al 100% . Non riteniamo che ci siano pericoli sanitari che possano provocare spavento, ma la percezione dei cittadini in questo momento è purtroppo un’altra; e, anche se a nostro avviso essa è immotivata, abbiamo assunto nostro dovere in ogni caso di rispettarla».