Sanremo Giovani, Senza_Cri e Destro in gara su RaiUno

Per lei sarà un ritorno a stretto giro nella città dei fiori dove è stata solo un mese fa per il Premio Tenco. Questa volta però per la 21enne Cristiana Carella, in arte Senza_Cri, si tratta di un obiettivo decisamente più mainstream, nientemeno che Sanremo.

La cantautrice brindisina è infatti tra i quattro artisti selezionati da Area Sanremo per esibirsi in diretta su RaiUno la sera del 15 dicembre.

Insieme a lei - tra i quattro prescelti...

