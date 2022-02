La Notte della Taranta in diretta sulla Rai. La conferma arriva dal direttore Coletta: «Contenitore innovativo di grande intelligenza»

La Notte della Taranta su RaiUno. E' un annuncio quello arrivato ieri sera direttamente dal teatro Ariston. «Spero di riavere la Notte della Taranta nel palinsesto estivo», ha detto il direttore di RaiUno Stefano Coletta nel parterre del Festival di Sanremo.

L'annuncio dal Teatro Ariston

Da Sanremo l’annuncio che ribadisce il legame tra il concertone di Melpignano con mamma Rai che da anni trasmette il concerto estivo sulla sua rete. Lo scorso anno proprio grazie alle telecamere Rai il pubblico ha potuto assistere allo spettacolo andato in scena a porte chiuse, senza pubblico presente, a causa della pandemia. Così anche quest'anno, questa la speranza espressa dal direttore di Rai1 Stefano Coletta è quella di poter regalare al grande pubblico lo spettacolo in diretta: «Spero di riavere La Notte della Taranta nel palinsesto estivo perché è un evento che segna non solo l’appartenenza alle radici attraverso la musica ma è sempre un contenitore molto innovativo di grande intelligenza», ha detto Coletta dal teatro Ariston.

APPROFONDIMENTI IL TOUR NEI TEATRI Da Sanremo alla Puglia: tutti pazzi per Drusilla Foer. Caccia ai... IL FESTIVAL "Bello il mondo", la poesia di Jovanotti a Saremo. Chi... IL FESTIVAL Malore in camerino per Mahmood, soccorso dai sanitari di Sanremo.... L'INTERVISTA Giannetta, da Blanca a Sanremo: «Colpa delle friselle e dei... I VOTI Sanremo 2022, pagelle look quarta serata. Lauro romantico 10, Maria... FESTIVAL Diretta Sanremo 2022: Gianni Morandi vince la serata delle cover.... IL FESTIVAL Maria Chiara Giannetta, da "Blanca" a Sanremo. E prima del...

Dall'Ariston a Melpignano

E il legame tra RaiUno e Salento passa anche dal festival di Sanremo. Tanti i big in gara che hanno fatto capolino negli anni sul palco di Melpignano. Dalla salentina Emma Marrone in gara con "Ogni volta è cosi" ad Elisa che nel 2019 ospite del Concertone si esibiì con Kalinifta. E poi Mahmood nel 2020, quest'anno sul palco dell'Ariston in gara con Blanco e la loro apprezzatissima canzone "Brividi".

Da Sanremo alla Puglia: tutti pazzi per Drusilla Foer. Caccia ai biglietti per gli spettacoli a Lecce e Bitonto

Anche il maestro Enrico Melozzi, che ha diretto l'esibizione dei Maneskin a Sanremo, è stato protagonista dell’edizione 2021 de “La Notte della Taranta” come Maestro Concertatore. La lista è lunga: sarà infatti “Dardust” musicista, compositore e produttore il maestro Concertatore dell'edizione 2022 della Notte della Taranta. Il compositore affianca Mahmood in un brano concepito per Noemi, scrive le note per Emma Marrone insieme a Davide Petrella e le parole per il giovane Matteo Romano.

Sanremo 2022, pagelle look quarta serata. Lauro romantico 10, Maria Chiara Giannetta fatina 9, Emma e Michielin 9 (ma solo per il look)