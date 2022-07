Due ore e mezza di show: "Sandrina" incanta San Siro. Tour a novembre con tappa a Bari

In più di 41mila a cantare a squarciagola gli ultimi successi e i "grandi classici": ieri sera Alessandra Amoroso ha illuminato il Meazza di Milano con "Tutto accade a San Siro”, il suo attesissimo evento che ha lasciato a bocca aperta i 41.800 fan accorsi da tutta Italia.

Nel corso degli anni Alessandra Amoroso ha sorpreso il pubblico con concerti indimenticabili e quello a San Siro non ha fatto eccezione tra momenti di grande emozione, messaggi sociali e divertimento puro su brani come Mambo Salentino e Karaoke, che hanno fatto ballare l’intero stadio.

La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire. “Tutto Accade a San Siro”, 200esimo concerto nella carriera dell’artista, si è confermato come uno show totale per vivere insieme ai suoi fan un’esperienza travolgente e indimenticabile. Per questa occasione Alessandra Amoroso ha indossato dei capi custom made firmati Balestra e ispirati dalla sua grinta e voglia di vivere a colori. L’immagine realizzata per l’artista, assieme al suo stylist Simone Rutigliano, nasce dalla visione di Sofia Bertolli Balestra di voler vestire una guerriera attraversata dalla luce in un gioco di riflessi fatto di ricami e pietre preziose.

Lo show di due ore e mezza

Oltre due ore e mezza di musica, un corpo di ballo composto da ben 90 ballerini con la direzione coreografica di Veronica Peparini, l’orchestra di 47 elementi diretta dal Maestro Pino Perris e la band composta dagli 8 musicisti che condividono il palco con Alessandra da ben 13 anni: Davide Aru (direzione artistica e chitarre), Ronny Aglietti (basso e sequenze), Dado Pecchioli (batteria), David Pieralisi (chitarre), Alessandro Magnalasche (chitarre), Roberto Bassi (tastiere), Luciana Vaona (cori), Pamela Scarponi (cori).

Uno show totale in cui l’artista si è messa in gioco per la prima volta come performer a 360 gradi, uno spettacolo arricchito tecnicamente da 600 corpi illuminanti, un laser show di ultima generazione, 400 mq di led, automazioni per la movimentazione degli schermi ed effetti speciali.

Tour a novembre con tappa in Puglia

Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani (la prima data nella sua Puglia, a Bari) con “Tutto Accade Tour”. Queste le date:

29 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita su Ticketone e Ticketmaster dalle ore 16.00 di venerdì 15 luglio. Info: www.friendsandpartners.it