Tutto pronto per il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro. E Trenitalia prepara l'offerta per raggiungere Milano

E' ormai conto alla rovescia per il grande concerto di Alessandra Amoroso nello stadio di San Siro, a Milano, che si terrà il 13 luglio. e per l'occasione anche Trenitalia va incontro ai fan che vorranno raggiungere Milano per il live, offrendo uno sconto fino al 50 per cento ai possessori del biglietto del concerto.

Il messaggio di Alessandra su Instagram

E' la stessa "Sandrina" ad annunciarlo con un post suo suo profilo Instagram in cui confessa ai fan: «Il 13 luglio le mie due anime si incontreranno sul palco di San Siro e, quando chiudo gli occhi e sogno quel giorno, la prima immagine che vedo siete voi davanti a me. In questi anni avete fatto tanto - tutto - per essere al mio fianco e so che lo sarete anche e soprattutto in un’occasione così speciale». Poi l'annuncio dell'iniziativa di Trenitalia: «Insieme a Frecciarossa, che sarà il treno ufficiale di #TuttoAccadeASanSiro, abbiamo pensato a un’offerta che spero possa in qualche modo aiutarvi nel raggiungere Milano. Ci vediamo a San Siro!».

I termini dell'offerta di Trenitalia

Grazie all’offerta “Speciale Eventi” - dedicata ai fan – sarà possibile raggiungere il concerto e rientrare a casa con Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca con sconti fino al 50% rispetto al biglietto Base. Basterà dimostrare di possedere il biglietto del concerto e selezionare. Per comprare i biglietti a prezzi scontati occorre selezionare la sezione “Speciale Eventi” in fase di acquisto e utilizzare il codice “AMOROSO”.

Offerte simili sono previste anche per altri grandi eventi come i concerti di Vasco Rossi, Ligabue, Modà ed Elton John.