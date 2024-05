Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto di sabato 4 maggio 2024: centrato in Fvg un 5+ da 647.094 euro

Lotto​, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di sabato 4 maggio 2024: tutti i numeri vincenti in tempo reale, con il jackpot del Superenalotto che, dopo il 6 da 85 milioni centrato a Rovigo giovedì 16 novembre scorso, ammonta per l'estrazione di oggi 3 maggio a ben 99,1 milioni di euro. La sestina vincente del Superenalotto: 22 66 18 34 5 52 Numero Jolly 33 Numero Super Star 46. Nessun 6 ma un 5+ da 647.094,63 euro a Fiumicello Villa Vicentina, nel Goriziano, presso il punto vendita Edicolandia all'interno del centro commerciale Emisfero in via G. F. Pocar 1. Il jackpot a disposizione del prossimo 6 sale a 99,8 milioni

MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di venerdì 3 maggio 2024: i numeri vincenti