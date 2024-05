Sole e caldo in Puglia, ma occhio a qualche nube. Ecco le previsioni

Questa fase di maltempo non sembra voler dare tregua. L' Italia , secondo quanto viene riportato dal Meteo.it, dovrà fare i conti con una serie di perturbazioni molto forti che potrebbero durare fino a fine mese. La zona più colpita sembra essere quella centro-settentrionale mentre al Sud il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Dopo le marcate condizioni di instabilità atmosferica di domenica, la settimana si presenterà decisamente più stabile e prevalentemente soleggiata fra Molise, Basilicata e Puglia ; da segnalazione soltanto qualche addensamento nuvoloso nelle ore pomeridiane in formazione a ridosso dei rilievi montuosi e locali banchi di nubi basse mattutini lungo i litorali ionici, secondo gli esperti di 3bmeteo. Temperatura in rialzo, con valori massimi quasi estivi.

Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.