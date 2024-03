Farmacie, scelta del medico di base (o pediatra) e vaccini per over 12 anni: ecco i nuovi servizi che potranno erogare

Il medico di famiglia o il pediatra? Lo si sceglie in farmacia. E sempre i farmacia potranno essere disponibili tutte le tipologie di vaccini contenuti nel Piano vaccinale e riservati agli over 12 anni e si potranno fare anche i test diagnostici - per esempio per il contrasto all’antibiotico-resistenza - nonché ci sarà spazio per la telemedicina.

Il nuovo Ddl Semplificazioni - in arrivo sul tavolo del consiglio dei ministri - mette sul tavolo alcuni importanti novità per le farmacie. Che si "trasformano" in Farmacia dei servizi (con tanto di insegna ad hoc per segnalare che offrono prestazioni "plus".