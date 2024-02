Lutto nel mondo della medicina: morto Floriano Negro, pediatra di tante generazioni di leccesi

È morto ieri mattina all'età di 91 anni il medico Floriano Negro. Professonista conosciuto a Lecce ha seguito come pediatra intere generazioni di leccesi. Nella sua carriera, oltre alla medicina - è stato anche primario al Vito Fazzi di Lecce - c'è stato spazio anche per la politica: è stato infatti consigliere comunale e assessore all'Urbanistica al Comune di Lecce.

I funerali si terranno oggi, giovedì 22 febbraio, alle ore 16.15, a Lecce presso la Chiesa di Sant'Antonio a Fulgenzio in Via Imperatore Adriano.Il corteo funebre partirà dall'abitazione del compianto Floriano sita a Lecce in Via G.Oberdan n.11