Salento, vaccini (gratuiti) contro il papilloma virus nel giorno della Festa della Donna

Vaccino contro il papilloma virus disponibile gratuitamente nel giorno della Festa della Donna. Domani - 8 marzo - dalle 8.30 alle 13.30 tutti i centri vaccinali del SISP* del Dipartimento di Prevenzione saranno aperti per la somministrazione del vaccino anti Papillomavirus. La vaccinazione verrà offerta, gratuitamente e con accesso diretto, a ragazze dagli 11 (compiuti) ai 35 anni e ai ragazzi dagli 11 (compiuti) ai 21 anni.

Cos'è il papilloma virus

L’infezione da HPV ha di solito un decorso benigno.

In alcuni casi però porta a modifiche cellulari che lentamente possono progredire verso forme tumorali. Questi tumori riguardano in particolare il collo dell’utero, ma possono interessare anche la vagina, la vulva, il pene, l’oro-faringe e l’ano. La vaccinazione anti-HPV (Human Papilloma Virus) si è dimostrata molto efficace nel prevenire nelle donne il carcinoma della cervice uterina (collo dell’utero), soprattutto se effettuata prima dell'inizio dell'attività sessuale. La vaccinazione risulta importante anche per i ragazzi: le evidenze scientifiche dimostrano un aumento del rischio di tumore anche negli uomini (cancro oro-faringeo) e una correlazione fra infezione da HPV e infertilità maschile.

Inoltre l’8 marzo a Leverano dalle ore 9 alle ore 13, presso la sede del Comune, la vaccinazione antiHP verrà offerta allo stesso target di popolazione nel camper-ambulatorio medico mobile.

Le sedi in cui ci si può vaccinare

Lecce, Piazza Bottazzi

San Cesario, Centro vaccinazione Sisp, via Abruzzi

Campi salentina, Centro vaccinazione Sisp, Pta via San Donaci (ex Ospedale)

Copertino, Centro vaccinazione Sisp, Via Vittorio Emanuele III 153

Martano, Centro vaccinazione Sisp (sede Distretto), Via Fratelli Cervi

Nardò, Centro vaccinazione Sisp, Piazza Croce Rossa 2, secondo piano

Galatina, Centro vaccinazione Sisp, Via P. Siciliani, n. 8

Maglie, Centro vaccinazione Sisp, Via Sante Cezza n. 14

Gallipoli, Centro vaccinazione Sisp (sede Distretto), Lungomare Marconi

Gagliano del Capo, Centro vaccinazione Sisp, sede Pta via San Vincenzo 2 (ex Ospedale)

Casarano, Centro vaccinazione Sisp, Via Spagna n. 55

Poggiardo, Centro vaccinazione Sisp, Via F. Pispico (ex Ospedale primo piano, scala A)

Ugento, Centro vaccinazione Sisp, via T. Edison 34