​Salento, sfondano la porta per rubare la cassaforte in ospedale: colpo sventato dai vigilantes

Tentato furto negli uffici del Cup (centro unico di prenotazione) dell'ospedale di Copertino. Il tempestivo allarme lanciato dai sanitari e l'intervento dei vigilantes della Sgs Velialpol ha fatto fallire il colpo.

Secondo una prima ricostruzione i ladri, almeno due, raggiunto il nosocomio sono entrati in azione poco prima delle 2 della notte. Muniti di arnesi da scasso hanno forzato la porta d'accesso agli uffici amministrativi della farmacia e hanno poi raggiunto le stanze del Cup con l'intenzione di estrarre le due cassaforti nel muro. L'obiettivo probabilmente erano i soldi versati dai pazienti per le visite mediche.

Cosa è successo

Per forzare le cassaforti i ladri hanno usato una smerigliatrice, ma il rumore causato ha insospettito i sanitari del reparto di chirurgia situato al piano superiore.

Scattato l'allarme e il successivo intervento dei vigilantes, i ladri sono stati costretti alla fuga a mani vuote, sfruttando un'uscita secondaria, lasciando però per terra la piccola cassaforte estratta dal muro.

In breve in ospedale sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Nardò per avviare le indagini sull'ennesimo tentativo di furto negli uffici del Cup.