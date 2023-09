Fiera Medievale, sagra della patata zuccherina e musica della tradizione. Ecco cosa fare stasera in Puglia? Tutti gli eventi

Musica, mostre, spettacoli, sagre e feste. C'è ancora tanto da fare in questo fine settimana di settembre in Puglia. E come al solito c'è l'imbarazzo della scelta: dipende solo dai gusti. A Mesagne si può fare un tuffo nel passato tornando nel Medioevo tra dame e cavalieri. Chi ama la tradizione invece non deve perdere l'appuntamento con i giorni dedicati ai "traini" e la pizzica salentina. Cosa fare stasera in Puglia? Ecco una carrellata di eventi in programma, provincia per provincia.